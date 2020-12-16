Как не потерять ребенка в городе и что делать, если он все-таки пропал

Информация о том, что потерялся ребенок, появляется в челябинских СМИ чуть ли не каждую неделю. В основном это касается подростков 12-15 лет, но бывают случаи, когда и первоклашки не приходят домой в положенное время. Ребенок может потеряться в торговом центре или по дороге из школы или секции, сесть не в тот транспорт и уехать далеко от своей остановки. Бывают ситуации, когда детей похищают. Вместе с волонтерами поисково-спасательных отрядов мы составили краткую инструкцию для родителей, как поступать в таких случаях.

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ

Первое, что должны сделать родители — предотвратить ситуацию, когда теряется ребенок. Взрослые должны знать, где сейчас находится их ребенок, сколько длятся его занятия в школе или секции, и в какое время он возвращается домой. Помнить, какая одежда была надета на ребенке, когда вы видели его в последний раз. И еще одно правило — иметь при себе фотографию ребенка, соответствующую его возрасту в настоящем времени и гардеробу в зависимости от времени года.

Также раз в месяц, а можно и чаще, важно повторять с ребенком важные правила безопасности.

1. Знай свои имя и фамилию, свой адрес проживания, знать наизусть телефон мамы или папы. Умей со своего телефона набирать номер 112.

Если ты потерялся, сразу же звони родителям, если у тебя есть мобильный.

2. Если ты куда-то пришел с родителями и потерялся (например, в кинотеатре или торговом центре), стой на одном месте и жди, когда родители тебя найдут. Если ребенок от шести лет и старше, с ним уже можно договориться, что, если вы потеряете друг друга из вида, то подходите к условному месту (кассе, магазину игрушек, стойке администратора и т.д.) и ждете друг друга.

3. Никогда и никуда не ходи с незнакомыми людьми, даже если они будут обещать отвезти тебя к папе или маме. Если ты потерялся в общественном месте, можешь подойти к кассиру магазина, к охраннику, водителю (если потерялся в транспорте), полицейскому.

4. Если ты зашел в транспорт, а родители не успели, выйди на следующей остановке и жди их. Если родители зашли в транспорт, а ты не успел, оставайся на этой же остановке и жди, когда родители сами тебя заберут.

5. Если ты упустил родителей из виду на улице, оставайся на том месте, где потерялся, и жди взрослых. Можешь обратиться к проходящим мимо взрослым с детьми или полицейскому.

6. Главное, помни: если ты потерялся, не нужно прятаться, тебя никто не будет ругать. Такое может случиться с каждым.

Случаи потери ребенка в лесу — тема отдельной статьи. Поэтому вкратце скажем лишь, что ребенку надо объяснить главное правило поведения на природе — не подходить к рекам, озерам, болотам и другим водоемам. Если потерялся, оставаться на месте и ждать взрослых. Если его зовут по имени — откликаться: наверняка это спасатели или волонтеры.

Убедитесь, что ребенок знает все перечисленные правила. Еще специалисты советуют родителям написать свои ФИО, номер телефона, адреса проживания и работы, а потом положить эту записку в карман одежды ребенка.

ПОЛЕЗНЫЕ ЛАЙФХАКИ

Неприятную ситуацию всегда лучше предупредить. А потому, отправляясь на массовое мероприятие, наденьте на ребенка яркую одежду, желательно со светоотражающими элементами. Если он уже пользуется смартфоном, регулярно проверяйте уровень зарядки, научите ребенка самостоятельно следить за этим и заряжать свой гаджет.

Воспользуйтесь популярной услугой отслеживания местоположения ребенка. Например, через приложение «МТС Поиск» вы будете знать, где находится ребенок в режиме реального времени и получать уведомления о его передвижениях. Также вы получите информацию о балансе на телефоне ребенка, заряде аккумулятора и подключении к Wi-Fi. А в случае экстренной ситуации, вы сможете воспользоваться тревожной кнопкой и разослать всем членам семьи сигнал SOS.

Если же ребенок еще маленький и не пользуется телефоном, купите ему специальные детские часы-трекер. Тем более скоро Новый год — время приятных и полезных подарков.

ЕСЛИ РЕБЕНОК ПОТЕРЯЛСЯ…

Главное — не поддаваться панике и не терять время. По статистике, в большинстве случаев дети находятся в первые несколько часов после пропажи. Сохраняя спокойствие, вы можете мыслить адекватно и поступать разумно.

Сразу же позвоните в полицию. Органы правопорядка должны немедленно принять устное заявление, при этом не важно, сколько времени прошло с момента пропажи ребенка. После этого позвоните по телефону 112 и на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» (телефон 8(800) 700 54 52 работает во всех регионах круглосуточно). В Челябинской области поиском пропавших людей также занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС», номер телефона горячей линии: (351) 2-777-911. Не стесняйтесь поднять тревогу, даже если потом она окажется ложной: самые ценные именно первые часы после пропажи. Позвоните родственникам и знакомым: пусть они распространят информацию о пропаже ребенка и обойдут предполагаемый район, где потерялся ребенок. Задействуйте как можно больше людей: обзвоните родителей друзей ребенка, сообщите им информацию о пропаже и попросите подключиться к поискам. При этом один из взрослых должен оставаться дома и ждать ребенка. Помните: волонтеры никогда не берут деньги за помощь в поиске ребенка! Остерегайтесь мошенников, желающих нажиться на чужой беде!