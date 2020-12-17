Они «сковидились», но победили коронавирус: число выздоровевших в Челябинской области перевалило за 20 тысяч

Если вы болеете, пусть этот материал мотивирует вас скорее поправиться! Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 17 декабря, число жителей Челябинской области, победивших коронавирус, перешагнуло 20-тысячную отметку. Накануне из больниц выписали 288 человек. Сейчас общее число выздоровевших составляет 20 156. Мы собрали истории южноуральцев, чей организм переборол новый вирус. Особенно этот материал адресован тем, кто сейчас лечится от COVID-19. Пусть он мотивирует вас скорее поправиться!

Малыши с «короной»

Самыми молодыми южноуральцами, которые переболели ковидом, стали младенцы. В Челябинске в июне родился первый ребенок с коронавирусом. Малыш появился на свет в ковидном роддоме ОКБ №2 на 36 неделе (при норме 38-40). К счастью, малыш переболел бессимптомно. Еще одному крохе, перенесшему ковид, было шесть месяцев. Это внук торговца мясом, который вернулся из Дубая и отправился работать на рынок в Башкортостан. Мужчина привез вирус из-за рубежа, нарушил самоизоляцию и заразил других.

«Сковидился»

Коронавирусом переболели многие известные южноуральцы. В апреле диагноз COVID-19 поставили пресс-секретарю губернатора Сергею Зюсю. После этого Алексей Текслер самоизолировался в кабинете, и две недели не виделся с семьей. А всем журналистам, кто ходил на брифинги в правительство, сделали ПЦР-анализ. Также в списках переболевших коронавирусом был зампредседателя Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров, он переболел вместе с мамой. А еще — депутат Госдумы Валерий Гартунг, у него болезнь протекала бессимптомно. В октябре с COVID-19 слег директор челябинского камерного театра Илья Коломейский. Его дважды госпитализировали в больницу.

— Сегодня ровно две недели, как я «сковидился». Где заразился? Кто ж его знает... Может, от Трампа? Или он от меня, — шутил Илья Коломейский на своей странице и призывал всех не забывать о ношении маски, использовании антисептика и социальной дистанции.

Фото: vk.com/Илья Коломейский

После Пасхи заболел пресс-секретарь челябинской епархии Алексей Ермолюк. А его беременную жену госпитализировали с пневмонией. Закончилось все благополучно, малыш родился здоровый.

Танцы выздоровевших

Коронавирусом переболело немало врачей, особенно, находящихся на передовой — в «красной зоне». В октябре на всю область прогремела история Елизаветы Суворовой — медика «красной зоны» челябинской горбольницы №8. Девушка записала очень эмоциональное обращение к властям, после того, как не смогла добиться должного обследования. После внимания СМИ, к Елизавете приехал врач, сделал анализ и назначил лечение. Когда Елизавета выздоровела, она даже станцевала в сторис, радуясь победе над болезнью.

Елизавета работает в ковидном отделении и сама переболела коронавирусом. Фото: elizavetasuvorova/instagram.com

Ковидом переболел и медбрат-тиктокер Амир Даутов из челябинского госпиталя ветеранов. Он отмечает, что выздороветь ему помогли не только лекарства, но и позитивный настрой, вера в лучшее. Своих пациентов он тоже мотивирует настраиваться на хорошее, и отмечает, что позитив помогает ему лечить.

На грани

Случалось и так, что коронавирус казался сильнее, но все равно терпел поражение. У 58-летнего челябинца Виктора Киселева были все факторы, которые в шесть раз увеличивают неблагоприятный исход при коронавирусе: сахарный диабет, ожирение, возраст. Но врачи вытащили его! Виктор придумал награду за победу над болезнью, чтобы поднять боевой дух другим. А его сосед по палате Сергей Андреев, который тоже очень тяжело болел, подарил врачам ГКБ №9 благодарственные письма и фигурки ангелов.

— Они символизируют врачей — ангелов-хранителей, которые вытащили меня с того света, — поделился эмоциями Сергей.

Виктор Викторович считает, что, скорее всего, заразился, в магазине. Поскольку ни на работе, ни дома больных нет. Фото: из архива героя публикации

У 34-летней многодетной мамы Эмилии (имя изменено по просьбе героини) легкие были поражены полностью. Женщину привезли в ковидный госпиталь беременной. Врачи решили делать кесарево, чтобы сохранить жизнь матери и малышу. Ребенок появился на здоровым, сразу задышал и с первых дней жизни стал активно набирать вес. А вот маме становилось все хуже...

Врачи роддома челябинской областной клинической больницы №2 боролись за ее жизнь 45 дней, из которых больше месяца Эмилия находилась на ИВЛ. Женщина отвечает, больше всего она боялась уснуть, не проснуться и никогда не увидеть детей. После реанимации многодетная мама буквально заново училась есть и ходить. Финал этой истории радостный: Эмилия выздоровела и вернулась домой, к своей семье.

Врачи стали для роженицы второй семьей, а день выписки — вторым Днем рождения. Фото: из архива героя публикации

P.S. Фотокорреспондент КП-Челябинск Валерий Звонарев весной тоже переболел коронавирусом. Первые дни в больнице он лежал пластом, спал. Горстями глотал таблетки, дышал кислородом. Ему ставили уколы и капельницы. Валерий тоже победил болезнь, а пока лежал в больнице снял впечатляющий фоторепортаж из «красной зоны».

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