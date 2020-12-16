Какие страны оказались наиболее готовы к обучению в период пандемии коронавируса: исследование, проведенное Preply

Вынужденное закрытие школ по всей России в этом году только лишь обострило неравенство в образовании: так, учащиеся из малоимущих слоев населения, к сожалению, не имеют доступ к такому же уровню обучения, который могут себе позволить их более состоятельные сверстники.

Исследование, проведенное платформой для онлайн-обучения Preply, было направлено на изучение стран по всему миру, чтобы впоследствии выявить, какие именно оказались лучше всего подготовлены обеспечить равный доступ к образованию во время пандемии COVID-19. Они проанализировали данные о национальной цифровой инфраструктуре, рынке электронного обучения и доступе к компьютерам среди других значительных факторов.

Результаты исследования:

Россия занимает последнее место в рейтинге после Бразилии.

Доступ к компьютерам имеют менее 40% жителей России.

Инвестиции в образование в России больше, чем в Соединенных Штатах Америки, где насчитывается более 9000 онлайновых учебных курсов по сравнению со 182 курсами в России.

ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ СТРАНЫ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ: РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО, МЕНЕЕ 40% ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ ИМЕЮТ ДОСТУП К КОМПЬЮТЕРАМ

COVID-19 определенным образом пролил свет на ситуацию с электронным обучением в образовании. В данном исследовании изучается цифровая инфраструктура 32 стран мира, чтобы в результате выявить, какие из них оказались лучше всего подготовлены к переходу в новый режим обучения.

Скорость загрузки мобильного интернета в России составляет 22, Мбит/сек по сравнению с 71,3 Мбит/сек в Канаде.

Средняя стоимость одного часа услуг онлайн-репетитора в России равна всего лишь 250,06 .

Норвегия занимает лидирующую позицию в рейтинге инфраструктуры электронного обучения, находясь на первом месте, и 94,5% ее населения имеют доступ к компьютеру.

Платформа онлайн-обучения Preply опубликовала исследование, в котором изучается технологическая инфраструктура и доступность к ней в 32 странах мира. Чтобы выявить те страны, которые оказались лучше всего подготовлены к переходу на дистанционное обучение, было проанализировано состояние цифровой инфраструктуры, а также количество онлайновых обучающих курсов и рынок электронного образования.

Закрытие школ из-за коронавируса только лишь усугубило и без того слабые позиции цифровой инфраструктуры России. Данное исследование сравнивает ее с другими странами мира, чтобы таким образом выявить те области, в которых необходимо дальнейшее развитие. Для этого были проанализированы соответствующие данные о состоянии цифровой инфраструктуры каждой отдельной страны, предложения в сфере онлайн-образования и рынок электронного обучения. Таким образом был получен всесторонний обзор множества факторов, влияющих на доступ к дистанционному образованию.

— Мы убеждены, что электронное обучение имеет большой потенциал улучшить образовательные возможности во всем мире, — заявил генеральный директор Preply Кирилл Бигай. — Пандемия коронавируса продемонстрировала нам, что доступ к электронному образованию распределяется неравномерно, однако существуют широкие возможности начать инвестировать в цифровую инфраструктуру, так необходимую для национального перехода к онлайн-обучению. Это исследование позволяет выявить тот масштаб, в котором показан доступ учащихся к адекватным цифровым инструментам и ресурсам.

Россия находится на последнем в общем рейтинге 32-м месте. Как бы то ни было, эта страна опережает США, Австралию, Ирландию и Грецию по показателю расходов на образование, занимая 28-ю позицию. Кроме того, в России насчитывается 182 курса дистанционного обучения в категории высшего образования. Этот фактор выводит ее на 10 строчку в рейтинге и делает четвертым по величине рынком, насчитывающим более чем 28 миллионов студентов. Тем не менее, Россия значительно опустилась в рейтинге по причине низкого качества интернета, непозволительно мизерных зарплат репетиторов и ограниченного доступа к компьютеру из дома.

Таблица 1: 5 стран, предоставляющих лучшие условия для электронного обучения с выбранными факторами*

Таблица 2: 5 стран с наихудшими условиями для электронного обучения с выбранными факторами*

* Этот список является извлечением данных из основного исследования. Полный обзор всех данных, методологию и источники можно найти на https://preply.com/en/d/e-learning-index/.

Дополнительные результаты исследования:

Мексика занимает 30-е место в рейтинге. Только 44,3% мексиканцев имеют персональные компьютеры, а медленный интернет делает совместную работу в режиме реального времени невозможной.

Бразилия находится на 31-м месте, опережая Россию, несмотря на более ограниченный доступ к компьютерам у населения и более низкую скорость широкополосного доступа в интернет. Но в Бразилии в отличие от России почасовые зарплаты репетиторам гораздо больше, а государственные расходы на образование на душу населения значительно выше.

В Соединенных Штатах предлагают 9303 программ высшего образования и курсов онлайн и предоставляют много дополнительных разнообразных возможностей цифрового образования.

Канада считается лучшей с ее максимальной рентабельностью затрат в отношении доступа в интернет. Помимо этого правительство Канады инвестирует около 31% ВВП на душу населения в высшее образование.

Внутренние данные Preply наглядно демонстрируют, что наибольший рост рынка в прошлом году наблюдался в Португалии.

На удивление довольно низкое место в рейтинге занимает Япония, расположившись на 26-й строчке. Бесспорно, технологически развитая страна предлагает богатый рынок для предложений электронного обучения, но этому явно препятствуют медленно работающий интернет и неадекватные возможности цифрового образования. Последние факторы весьма ограничивают потенциал страны для электронного обучения.

Информация о Preply: Preply представляет собой платформу для онлайн-обучения, соединяющую в глобальной сети десятки тысяч активных учащихся и 15000 проверенных репетиторов с целью изучения и преподавания более чем 50 языков. Алгоритм машинного обучения подбирает ученику рекомендуемого преподавателя, который создает индивидуальные планы уроков, соответствующие бюджету, расписанию и текущим знаниям будущего клиента. На сегодняшний день студенты из 150 стран прослушали более двух миллионов уроков от учителей, живущих в 110 странах.

Preply была основана в 2013 году украинскими соучредителями Кириллом Бигаем, Дмитро Волошиным и Сержем Лукьяновым. С тех пор объем привлеченных средств компании составил более 15 миллионов долларов США. Офисы находятся в Киеве и Барселоне, в которых работают 145 сотрудников 25 национальностей.

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