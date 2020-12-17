Региональное отделение общественной организации «Общество врачей России» провело первую конференцию

15 декабря прошла первая конференция регионального отделения Общероссийской общественной организации «Общество врачей России» в Челябинской области. В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и непростой эпидемиологической обстановкой конференция была организована с соблюдением всех противоэпидемических требований.

С приветственным словом по видеоконференцсвязи к участникам и гостям конференции обратился Олег Янушевич, президент Общероссийской общественной организации «Общество врачей России», заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН.

Подробно о деятельности Общества врачей России прозвучало в выступлении Эрика Праздникова, исполнительного вице-президента (генерального секретаря) Общероссийской общественной организации «Общество врачей России», члена Общественного Совета при Министерстве здравоохранения РФ, доктора медицинских наук, профессора. Подводя итоги деятельности Общества врачей России за последние семь лет, Эрик Нариманович отметил, что на сегодняшний день в состав Общероссийской общественной организации «Общество врачей России» входят 17 общероссийских общественных профессиональных организаций по основным врачебным специальностям (терапия, хирургия, онкология, стоматология и др.), врачи разных специальностей из 62 субъектов Российской Федерации, в настоящее время Общество врачей России представляет интересы более 375 тысяч российских врачей. Одной из главных целей Общества врачей России являются консолидация и представление интересов врачебного сообщества России, а также формирование экспертного профессионального сообщества.На конференции обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, обратили внимание на то, что врачи находятся «на передовой» в борьбе с инфекцией, а их работа подвержена высокому риску. Участники и гости конференции почтили минутой молчания память коллег-врачей и медицинских работников.

О целях и задачах регионального отделения «Общества врачей России» в Челябинской области в своем докладе рассказал Степан Фирстов, председатель Совета регионального отделения «Общество врачей России», депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель Правления регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области, член президиума Общероссийской общественной организации «Общество врачей России», член Всемирной Медицинской организации (WMA).

В рамках конференции состоялась дискуссия по вопросу дефицита врачей в Челябинской области, по этой теме выступили приглашенные представители врачебного сообщества, выразившие свои мнения относительно причин и последствий дефицита врачей различных специальностей в системе Здравоохранения Челябинской области. В дискуссии приняли участие Владимир Владимирский -врач,сосудистый хирург, доктор медицинских наук, Заслуженный врач Российской Федерации, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, член президиума регионального отделения Общероссийской общественной организации «Общество врачей России» в Челябинской области, Владимир Титов — врач, хирург, заведующий отделением онкологической паллиативной медицинской помощи МАУЗ ОЗП ГКБ №8, член президиума регионального отделения Общероссийской общественной организации «Общество врачей России» в Челябинской области, Владимир Сурьянинов — врач, травматолог-ортопед, главный врач клиники «Эф Эм Си», член правления Ассоциации травматологов-ортопедов Челябинской области, член президиума регионального отделения Общероссийской общественной организации «Общество врачей России» в Челябинской области, Андрей Леготин — врач, травматолог-ортопед высшей категории, председатель Ассоциации травматологов-ортопедов Челябинской области, член президиума регионального отделения Общероссийской общественной организации «Общество врачей России» в Челябинской области, Алик Серажитдинов — врач, сердечно-сосудистый хирург высшей категории,кандидат медицинских наук, Игорь Росляков — врач, нейрохирург, заведующий подразделением Территориального Центра Медицины Катастроф Челябинской области, Екатерина Воронина — врач, детский уролог-андролог отделения детской урологии ГБУЗ «ОКБ №3».

В завершении конференции депутаты фракции «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ» областного парламента вручили благодарственные письма Законодательного Собрания Челябинской области врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций города Челябинска и Челябинской области. Благодарственными письмами отмечены сотрудники Станции скорой медицинской помощи,Областной клинической больницы №2, Городской клинической больницы №8,Городской больницы №2 г. Миасса, Челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера, медицинской клиники «ЭФ ЭМ СИ».

— Мы довольны результатами конференции, уверены, что такие конференции будут регулярными, нам предстоит серьезная работа, прежде всего нам необходимо сформировать такие врачебные коллективы, такое медицинское сообщество, которое будет призвано поддерживать врачей в их профессиональной деятельности, как с правовой точи зрения, таки и с профессиональной, а также обеспечить преемственность поколений, поддержку и развитие молодых специалистов. Важно, что на площадке конференции регионального отделения «Общества врачей России», пожалуй, впервые практикующие врачи получили возможность вот так открыто высказаться, рассказать о своих проблемах, поделиться мнением. Проблемы, о которых мы сегодня услышали, действительно приобретают повсеместный характер,врачи вынужденно уходят из профессии, некоторые из них покидают область и успешно работают в других регионах. Проблема есть, ее необходимо признать и решать, необходимо сохранить профессионалов в отрасли и в медицинских организациях города и области. От этого, в конечном итоге, зависят жизни наших сограждан и благополучие региона. Все, из выступающих сегодня, сходятся на мысли, что объединение врачей «по-горизонтали», может во многом решить проблему дефицита кадров, которая формируется в области уже не первый год и особенно остро стоит перед всем врачебным сообществом сейчас, когда мы столкнулись с коронавирусной инфекцией. Девиз Общества врачей России — «Только вместе, только вперед!» Поэтому будем двигаться вперед, на благо всех жителей Челябинской области, — прокомментировал итоги конференции Степан Фирстов, председатель Совета регионального отделения «Общество врачей России» в Челябинской области.