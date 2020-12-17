Миссия выполнима: как преобразиться к новогодним праздникам. Полезные советы дамам и джентльменам

Страшно, больно, дорого — зачастую некоторые женщины (а тем более мужчины) именно так думают о косметологических процедурах. На самом деле это не так. Всю правду о том, как стать моложе и красивей рассказали специалисты отделения косметологии клиники «Источник» в эфире радио «Комсомольская правда».

Приводим расшифровку эфира. Ведущая эфира — Лидия Андреева.

КРАСОТА В ПОДАРОК

Начальник отдела маркетинга клиники «Источник» Александра Лапина рассказала об актуальных и выгодных новогодних предложениях.

— К Новому году у нас большим спросом пользуются подарочные карты. Есть серия с номиналом в три, пять и десять тысяч рублей, а также карты без номинала, на которые можно положить любую сумму депозита. Также выпущена серия премиум-карт «Инвестиции в красоту» номиналом 25, 50 и 75 тысяч рублей. Как любые инвестиции приносят дивиденды, «Инвестиции в красоту» предполагают приятный бонус — процедуру в подарок.

Также перед Новым годом у нас проходят акции: 15% скидка на прекрасную процедуру «нитевойлифтинг». Более того, мы решили продлить удовольствие: акция на нитевой лифтинг будет действовать и в декабре, и в январе.

Еще в декабре у нас действует 30% скидка на уходовые процедуры GUINOT (Гино). Это настоящее расслабление в руках специалиста: целый час получаешь наслаждение от процедуры, млеешь и релаксируешь. Результат — прекрасный внешний вид.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ

Лидия Андреева:

— Я, как человек несведущий в этой части, честно говоря, думала, что всегда или почти всегда косметологические процедуры — это почти всегда больно. Это вообще неправильная мысль?

Александра Лапина:

— Ну, есть, скажем так, «полный хардкор» конечно. Но ради красоты иногда приходится идти на жертвы. Причем все сложные процедуры проводятся под местным обезболиванием. Есть процедуры, которые требуют какого-то восстановительного периода, то есть лучше запланировать себе поход к косметологу перед выходными или запланировать отгулы или отпуск. Кстати, отделение косметологии у нас начинает работать с 3 января, и на все новогодние каникулы можно себе запланировать полное преображение. А есть уходовые процедуры, приятные-приятные.

Лидия Андреева:

— И как бы встал и пошел после этого на работу, в люди, и все нормально?

Александра Лапина:

— Да, есть процедуры, которые можно сделать прямо накануне или в день мероприятия.

Лидия Андреева:

— Это очень кстати в условиях вечного нашего цейтнота!

Александра Лапина:

— Да. Этакая Золушка закончила перебирать чечевицу, и преобразилась перед балом. Процедура длится буквально час-полтора, и мало того, что кожа сияет, уходят морщинки, подтягивается овал лица сами процедуры очень приятные. Если делать их курсом, это вполне достойная альтернатива, на мой взгляд, каким-то более серьезным процедурам.

Лидия Андреева:

— Мы все о Золушке, а мужчины приходят?

Александра Лапина:

— А то! Конечно! У мужчин тоже бывают проблемы, например, с черными точками, с мешками под глазами, с уставшим внешним видом, с так называемым птозом — это когда уже овал лица нечеткий.

МОДА НА КРАСОТУ

К беседе в радиостудии присоединилась заведующая отделением косметологии клиники «Источник» Наталья Фатеева.

Лидия Андреева:

— С Александрой мы уже поговорили о том, какие процедуры есть в целом и на какие действую акции. Давайте поговорим о самой популярной, самой модной и востребованной процедуре.

Наталья Фатеева:

— Сказать о том, какая самая модная процедура — наверное, это неправильно. Потому что врач-косметолог подбирает своему пациенту индивидуально тот план коррекции, который нужен ему.

Лидия Андреева:

— То есть нельзя прийти и сказать: «Здравствуйте, я хочу, например, брови как у Анджелины Джоли. Или такие же губы»?

Наталья Фатеева:

— Человек может прийти и сказать такое, но грамотный косметолог не пойдет на поводу у своего пациента, потому что у него есть глубокие знания анатомии, он владеет многими методами коррекции, и поэтому он подберет именно то, что нужно, чтобы лицо было гармоничным.

Лидия Андреева:

— Я поняла, что ответа в духе «вот это самое модное, идите и делайте это!» я от вас не добьюсь, и, наверное, это к лучшему. Но те, кто не посещает косметолога и в принципе не горят желанием в этом разбираться, смотреть, какие услуги доступны, — ведь есть огромное количество людей, которые считают: «А в чем проблема? Я дома сделаю маску или какой-нибудь крем дорогой куплю, или там огурцы на лицо налеплю, и буду выглядеть лучше. Зачем мне вообще куда-то идти?»

Наталья Фатеева:

— Лицо пациента — это книга, которую мы, врачи-косметологи, научились читать. И поэтому только косметолог может подобратьэффективный план коррекции. Безусловно, домашний уход: маски, патчи и так далее — это все хорошо, и мы это приветствуем. Но это работает на короткий период времени. И поэтому ждать от применения домашних средств каких-то серьезных изменений и превращений не стоит. Поэтому мы рекомендуем найти своего косметолога, который разработает план ухода и омоложения индивидуально и будет сопровождать своего пациента много лет, чтобы получить качественные и достойные результаты.

КОСМЕТОЛОГОВ МНОГО, КАК НАЙТИ СВОЕГО

Лидия Андреева:

— А как найти этого самого «своего» специалиста? Ведь ели ты не разбираешься пока что в теме, ты можешь судить исключительно по одному критерию: приятен человек в общении с тобой или неприятен. Это ведь лирика совсем.

Наталья Фатеева:

— У косметолога обязательно должно быть высшее медицинское образование, специализация по дерматовенерологии и действующий сертификат по косметологии. Ну, и конечно, должно быть комфортно с вашим врачом. Вы знаете, как показывает практика, за те 20 лет, сколько я работаю в косметологии, чаще всего к нам приходят по рекомендации.

Лидия Андреева:

— Мне кажется, опыт знакомства с косметологией стоит начинать с процедур, которые сразу дают видимый эффект. Когда ты зашел и сразу видно разницу между «до» и «после». Что из таких процедур можно перечислить?

Наталья Фатеева:

— Мы используем в своем арсенале несколько таких процедур, которые позволяют нам видеть результат сразу же. Но при этом может быть реабилитационный период. Вот, к примеру, процедуры нитевого лифтинга дают сразу заметный эффект. Но при этом все равно нужно понимать, что реабилитация в виде отека, возможно, гематом, может быть в течение недели. И окончательный результат можно оценить через 7-10 дней. Мы в своей практике используем несколько видов нитей, все они биодеградируемые, то есть рассасываются через год, выводятся из организма, и на своем месте формируют коллагеновый каркас, который еще будет существовать длительное время, и эффект от этих процедур мы можем видеть от года до полутора лет.

Лидия Андреева:

— Означает ли это, что такую процедуру нужно периодически повторять или она делается однократно, а потом поддерживается другими?

Наталья Фатеева:

— Процесс старения идет постоянно, и поэтому кратность проведения этих процедур будет зависеть от того, какой тип старения у пациента, в каком состоянии он к нам пришел, в каком возрасте, какого эффекта хочет достичь. Поэтому данная процедура может быть как однократной, профилактической для уплотнения тканей, так и может повторяться — через год, два — чтобы получить более стабильные результаты.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ТОЖЕ ЕСТЬ

Лидия Андреева:

— Вопрос от нашей слушательницы Юлии: можно ли проводить нитевой лифтинг, если кожа склонна к грубым шрамам?

Наталья Фатеева:

— Если есть склонностьк келоидным рубцам, то это является одним из противопоказаний для проведения данной методики.

Лидия Андреева:

— А вообще, если кожа легко образует шрамы, насколько большой спектр процедур противопоказан?

Наталья Фатеева:

— Если есть склонность к формированию рубцов, то инъекционные, травмирующие процедуры противопоказаны. Используется исключительно эстетические способы коррекции.

Лидия Андреева:

— Кстати о самих шрамах. Если на лице есть следы постакне или последствия серьезной травмы, можно ли что-то с этим сделать? Или совсем убрать, или как-то зашлифовать?

Наталья Фатеева:

— Мы можем решить такую задачу с помощью процедур лазерной шлифовки: с помощью лазера проводим воздействие на кожу в виде фракционной сетки. Разрушаем старый коллаген и формируем на этом месте новый. Помимо того, что в результате мы можем получить более гладкую кожу, сужение пор, эффект лифтинга, но и можем шлифовать рубцы, работать с элементами постакне. Все рубцы, которые есть на лице, на теле, мы можем корректировать с помощью процедур лазерной шлифовки.

ЛАЗЕР, ЛАЗЕР, ТЫ МОГУЧ

Лидия Андреева:

— А как лазер может помочь, если в целом все неплохо, но хотелось бы выглядеть помоложе?

Наталья Фатеева:

— Мы можем проводить процедуры лазерногопилинга. Это более поверхностное воздействие, которое работает с качеством кожи, влияет на упругость и эластичность кожи, и период реабилитации будет более короткий, поэтому мы эти процедуры можем запланировать как перед Новым годом, потому что время реабилитации составит всего лишь семь дней, либо заранее спрогнозировать свое время и запланировать поход к косметологу на эту процедуру в праздничные каникулы.

Лидия Андреева:

— К чему подготовить своих домочадцев? Сообщить им что-то вроде «Я опухну чуть-чуть или буду немного в синячках»? Чтобы все были готовы…

Наталья Фатеева:

— После этой процедуры синяков мы не наблюдаем, чаще всего встречается отечность в области лица и преимущественно в области глаз, если мы работаем с этой зоной. Конечно, если пациент переживает, как его будут дома воспринимать, мы можем периорбитальную область не обрабатывать. Но чаще всего наоборот, у нас же запрос от пациентов — омолодить зону вокруг глаз, она стареет быстрее. Это так называемая безоперационная блефаропластика. Поэтому мы очень хорошо обрабатываем эту зону, и так как она склонна к притяжению воды, здесь более ярко проявляются отеки. Но мы назначаем дополнительно специальные препараты внутрь, чтобы уменьшить эту отечность. Но в любом случае мы должны настроиться на то, что три дня будем выглядеть не совсем презентабельно. Зато потом будет гладкая кожа, хороший цвет лица, суженные поры, и через два-три месяца мы увидим хорошую упругость и эластичность кожи. Почему я говорю «через два-три месяца»? Потому что мы не можем получить немедленный результат синтеза коллагена и эластина. Проводились клинические исследования, и запуск синтеза начинается через пять недель.

Лидия Андреева:

— Мужское лицо и мужская кожа по-другому реагирует на косметологическое вмешательство, чем женская? Насколько похожи жизненные процессы, воздействующие на мужскую и женскую кожу?

Наталья Фатеева:

— Все мы, безусловно, похожи. Единственно, мужская кожа отличается немножко от женской толщиной подкожно-жировой клетчатки, дермы. Но сказать о том, что она реагирует по-другому, я не могу. Что я из своей практики заметила, так это то, что мужчины стареют позже.

ВОЗРАСТ КРАСОТЕ НЕ ПОМЕХА

Лидия Андреева:

— Насколько я слышала, приходить к косметологу лучше раньше. Расскажите, как поступить правильнее: прийти раньше и по чуть-чуть восстанавливать и сохранять свою красоту, или прийти в условном возрасте 65+, попробовать все процедуры, что есть, и сразу начать выглядеть на 35?

Наталья Фатеева:

— Косметология все-таки относится к профилактическому направлению. Нам уже сложно корректировать у пациентов морщины, которые сформировались в течение многих лет. Мы должны будем применить большее количество процедур, пациент должен будет затратить больше финансов на то, чтобы получить видимый эффект. Поэтому если пациент приходит, допустим, в 30 лет, для нас это счастье. И для пациента тоже.

Лидия Андреева:

— До какого возраста кожа может с помощью процедур самоомолаживаться? Есть ли какой-то пороговый возраст, после достижения которого собственный коллаген, собственный каркас она уже не вырабатывает?

Наталья Фатеева:

— Кожа всегда вырабатывает коллаген и эластин, но с возрастом синтез гиалуроновой кислоты, коллагена, эластина замедляется. Поэтому мы и проводим стимулирующие процедуры периодически. Могу сказать по своей практике: у меня есть пациенты в возрасте и 70, и 74 года, которые дают хороший результат и отклик на процедуры.

ВАУ-ЭФФЕКТ

К разговору о бьюти-процедурах присоединилась врач-косметолог клиники «Источник», кандидат медицинских наук Альфия Камалова

Лидия Андреева:

— Вопрос еще одной нашей гостье. 31 декабря обычно есть время на себя только между работой и салатами, и то его очень мало. А все-таки, чтобы произвести вау-эффект в новогоднюю ночь, за сколько времени до нее надо прийти к вам и что-то с собой сделать?

Альфия Камалова:

— Самое хорошее — это когда к нам пациенты ходят регулярно. Но вообще подготовка к новогодней ночи, как правило, начинается еще в начале октября. Октябрь-ноябрь — это самое активное время, когда мы проводим и «агрессивные» процедуры, и поддерживающие. Но даже если осталось два-три дня, у нас достаточно много процедур, которые мы можем предложить как флеш-уходы накануне важных мероприятий.

Одни из самых любимых и востребованных пациентамиуходовых процедур — это Hydrafacial (ХайдрФэшл) и HydradermiaGUINOT (ГидрадермияГино).

Hydrafacialвключает в себя синергизм трех компонентов: механического очищения, мультифункциональных сывороток и стимулирующего воздействие вакуума. Благодаря такому синергизму мы кожу и очищаем, и увлажняем, и омолаживаем. После процедуры мы видим красивый ровный тон, гладкую кожу, суженые поры. Пациентам очень нравится такой эффект, и при этом даже после одной процедуры, после которой вы сразу готовы идти на бал.

GUINOT — это «HydradermiaLift» (Гидрадермия Лифт)и «HydradermiaJeunesse» (ГидрадермияЖенес). Это две процедуры, которые также можем использовать накануне праздничных мероприятий. «HydradermiaJeunesse» многоэтапная процедура глубокого увлажнения кожи. Мы сначала проводим динамическую ионизацию —безинъекционно доставляем активные компоненты сывороток в глубокие слои кожи; потом с помощью термонасадки насыщаем клетки кожи кислородом. Процедура продолжается мануальным массажем, который расслабляет, дает улучшение микроциркуляции кожи. В финале мы наносим маску по типу кожи.

А если нам нужно поработать не только с кожей, но и с более глубокими структурами, мы рекомендуем «HydradermiaLift». В этой процедуре мы используем антивозрастной лимфодренаж и миостимуляцию мышц лица. Благодаря тому, что восстанавливается объем и тонус мышц, даже после первой процедуры мы видим эффект лифтинга. Даже одна процедура улучшает овал лица. Но если мы сделаем курс, получим более длительный и выраженный эффект.

Отделение косметологии клиники «Источник»

г.Челябинск, ул. Чичерина, 34А;

тел.: (351) 77-88-905;

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