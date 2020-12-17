«Не надоело ли быть президентом?»: Какие вопросы Путину задавали жители Челябинской области, и что изменилось после обращений

Челябинцам часто удавалось спросить Путина о наболевшем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 17 декабря, состоится пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным, на которой он ответит на вопросы журналистов. Подобные мероприятия проводились и в прошлые годы, в том числе прямые линии, куда звонили жители Челябинской области. Мы собрали вопросы южноуральцев, на которые отвечал Путин, и посмотрели, насколько ситуация поменялась.

2019: СЕЛЬСКИЕ ВРАЧИ И «НЕ НАДОЕЛО ЛИ БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ?»

В прошлом году на прямую линию с президентом вышла фельдшер Светлана Каташова из поселка Маук. Она рассказала, что в селе нехватка медицинских специалистов, в фельдшерско-акушерском пункте работают лишь два человека. Такую проблему Светлана связала с нехваткой жилья, ведь когда медики приезжают в поселок и понимают, что у них не будет нормальных условий для жизни, они не соглашаются на работу. Владимир Путин заявил, что проблема действительно есть, но ее должны решать местные власти и выделять деньги из бюджета на строительство домов.

В конце прямой линии провели блиц-опрос, в который попал вопрос от челябинца Александра Кузнецова. Он спросил, не надоело ли Путину быть президентом. Тот ответил, что нисколько, иначе он бы не баллотировался на новый срок.

2018: ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА И «ЛЕГАЛИЗАЦИЯ» БЛОГЕРСТВА

На пресс-конференции в 2018 году журналист Яна Сконечная подняла вопрос о переработке мусора. Путин сказал, что раньше этим делом в стране не занимались, хотя проблема достаточно острая для многих регионов. Он пообещал, что к 2024 году в России появятся 200 мусороперерабатывающих заводов. В регионе произошли небольшие подвижки: в прошлом году в Карабаше открыли мусоросортировочный завод, но планы по созданию целого комплекса в Челябинске пока остались на бумаге.

На прямой линии в 2018 году свой вопрос Путину задала блогер Наталья Краснова. Она предложила сделать свою профессию официальной, поскольку платит налоги, числится как ИП, однако ее труд в России никак не регламентируется. Своим вопросом она увеличила количество подписчиков, но и критика со стороны челябинцев последовала тут же. Горожане посчитали ее вопрос нелепым на фоне других региональных проблем. Прошло два года, но профессия Натальи все еще не считается официальной в России, да и будет ли когда-то считаться — вопрос остается открытым.

2017: ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ И СНОС ДОМА

В 2017 году активист движения WorldSkills Аркадий Бодрягин спросил у Путина, будут ли повышать пенсионный возраст. Тогда президент заявил, что решение еще не принято, а через год произошло то, что произошло, и планку все-таки повысили.

Тогда же до главы государства дозвонилась горожанка Светлана Романова. Она пожаловалась, что ее дом хотят снести из-за строительства газопровода, но Путин пообещал, что ее дом не тронут. Его не тронули.

2016: ЗАРПЛАТА ДЛЯ РАБОТЯГ С ЗАВОДА

В 2016 году из Челябинской области раздался звонок, который моментально вызвал реакцию. Работяга с завода Дмитрий Дудкин рассказал президенту, что ему и его коллегам очень сильно задерживают зарплату. После диалога с Путиным на карточки всем сотрудникам завода пришли заработанные деньги. Мужчина стал героем в глазах коллег, однако на заводе проработал еще недолго. Спустя пару месяцев он рассказал, что больше там не трудится, но от подробностей воздержался.

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