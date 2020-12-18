У льготников в Миассе появился новый способ оплаты проезда

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Льготными проездными в Миассе пользуются пенсионеры, школьники и студенты. И когда их нужно продлевать каждый месяц, это создает очереди в точках продаж. Во время пандемии власти решили максимально упростить систему и сделать ее удобнее. Теперь бесконтактную карту «Мир» можно зарегистрировать в системе льготного проезда, чтобы совершать поездки по ней.

- В современном мире банковская карта все чаще становится универсальным инструментом как для оплаты товаров и услуг, так и для получения доступа к различным городским сервисам и льготам. Данный проект позволяет реализовать на карте «Мир» одновременно функцию платежной и транспортной карты, - говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Чтобы пользоваться картой для оплаты поездок, она должна поддерживать бесконтактную технологию оплаты. Если это не так, вы можете поменять карту в своем банке. Если же карты «Мир» в вашем кошельке совсем нет, оформить ее можно почти в любом банке. Сейчас их выпускают больше 150 банков по стране, включая все крупные.

Новый сервис в общественном транспорте реализован оператором системы «Уралинфотек» при поддержке Челябинского отделения ПАО Сбербанк на базе процессинга ЗАО «Золотая корона».

- Жители Миасса еще с 2008 года успешно используют электронные карты для оплаты проезда, которые также продолжат свое действие. Новый сервис добавит функциональности системе и позволит гражданам, уже имеющим карты «Мир», стать получателями льгот в максимально короткие сроки, так как в нем значительно упрощен процесс оформления и оплаты, – рассказывает Григорий Тонких, глава Миасского городского округа.

Для оплаты проезда по льготному тарифу необходимо приложить карту «Мир» к терминалу кондуктора. Дополнительную информацию об оплате и покупке проездных можно получить на сайте www.trcard.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Чтобы добавить банковской карте функцию проездного документа и начать ей пользоваться, нужно совершить несколько простых действий. Приводим пошаговый план. Для тех, кто имеет право на льготу и у кого уже есть бесконтактная банковская карта.

- Приходите в МФЦ г. Миасс.

- Предъявите паспорт, бесконтактную банковскую карту платежной системы «Мир», СНИЛС («зеленая карточка» пенсионного страхования) и документ, подтверждающий право на льготу.

- Из МФЦ данные об имеющем льготу пассажире поступают в отдел социальной защиты населения (ОСЗН).

- ОСЗН проверяет полученную информацию и направляет подтверждение о наличии льготы у конкретного пассажира в МФЦ и транспортному оператору (процесс занимает несколько дней).

- После этого пассажир получит оповещение о подключении льготы к его бесконтактной карте «Мир» одним из доступных способов (например, с помощью СМС-сообщения).

- Пополнить счет банковской карты «Мир» можно одним из привычных способов – наличными через банкомат, переводом с другого счета и др.

КСТАТИ

На данный момент, помимо Миасса, такой проект реализуется в Кирове, Туле, Череповце, Орле, Брянске, Горно-Алтайске, Перми и Чите. Также ведутся переговоры о реализации проекта льготного проезда по бесконтактной карте «Мир» в других городах России.