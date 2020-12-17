Обсудили с горожанами: Группа ЧТПЗ представила уникальную концепцию преображения набережной озера Смолино

Партнер известного в России архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро представил концепцию преображения набережной озера Смолино. Фото Группа ЧТПЗ.

— Еще не так давно городская среда воспринималась едва ли не только, как жизнь среди домов. Сегодня это понятие кардинально меняется. Городское пространство — это, прежде всего зоны проведения семейного досуга для людей всех возрастов, комфорт, доступность, яркие, самобытные архитектурные решения, которые вписываются в общественное пространство и экологию территории, — отметил на презентации партнер известного в России архитектурного бюро Wowhaus, которое занималось разработкой концепции набережной озера Смолино, Олег Шапиро.

ПРИНЦИПЫ «БЕЛОЙ МЕТАЛЛУРГИИ»

История, красивые, памятные места — к примеру, водная станция, башня-маяк, то, что было на берегу в прежние годы, — все это соединилось в предложенной концепции благоустройства. 13 гектаров и чуть больше километра набережной около спортивных и культурных объектов — Дворца культуры Челябинского трубопрокатного завода и спорткомплекса «Восход». Архитектурная концепция преображения набережной озера Смолино была разработана по инициативе и финансовой поддержке акционеров Группы ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова. На эти цели было выделено порядка 10 млн рублей.

Евгений Губанов и Наталья Котова отметили важность реализации концепции преображения набережной озера Смолино.

— Проект благоустройства набережной озера Смолино — это фактически воплощение уникальных принципов «Белой металлургии» — корпоративной философии Группы ЧТПЗ, которая является движущей силой преображения производственных пространств и тех территорий, где располагаются предприятия Группы ЧТПЗ, наши сотрудники, члены их семей, их родные и близкие. Такое развитие общественных пространств, которое вписывается в ландшафт, — это архитектурное преображение городской среды. Это будет ценный объект для города — знаковое, любимое место и точка притяжения не только для «белых металлургов», но и жителей всего города. Эффективная работа руководителей Группы ЧТПЗ, взаимодействие с муниципальными властями и, что важно, обсуждение концепции вместе с жителями — все это, уверен, позволит действительно преобразить набережную озера Смолино, — подчеркнул руководитель департамента по трубам большого диаметра, депутат Законодательного собрания Челябинской области Евгений Губанов.

Эскизы концепции преображения набережной.

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

Кстати, одна из главных идей концепции — набережная должна сохранить природный, рекреационный характер, и экологические задачи здесь будут приоритетными. Так, к примеру, здесь будет проведена коренная реконструкция ливневых стоков, построен новый коллектор. Кроме того, здесь высадят новые виды деревьев, кустарников, других растений, часть из которых будут очищать озеро (естественные регенераторы воды). На этом участке необходимо сохранить и живописные заросли тростника.

В обсуждении проекта на странице в социальной сети ВКонтакте «Преображение набережной озера Смолино» и в рамках шести сессий соучаствующего проектирования приняло участие более 500 жителей Челябинска. Все оставляли и предлагали свои варианты, вносили свои предложения, замечания. На основе этого Группой ЧТПЗ и разрабатывалась концепция. Муниципалитет Челябинска будет использовать ее при принятии решений и рассмотрении вопросов по благоустройству территории набережной. До конца года концепция окончательно будет принята и начнется разработка всей необходимой документации для воплощения этих идей в жизнь.

В обсуждении концепции приняли участие сотни челябинцев. Фото Группа ЧТПЗ.

ДЛЯ СПРАВКИ

Что предлагается построить на набережной озера Смолино:

Два маршрута: пешеходный для променада и прогулочный водный маршрут за береговой линией с панорамным видом на озеро. Несколько функциональных зон — тихая, представляющая собой живописный участок в зарослях тростника с выходом к воде, и центральная с событийной площадью, ресторанами и пирсом, который будет венчать башня-маяк, а также игровая, где появятся лодочная станция, фонтан на воде, обустроенные детские площадки и места для занятия спортом (велодорожка, плавучий бассейн, спортивный павильон). Часть объектов на набережной будет работать круглогодично (площадь объектов — более 3000 кв.м.).

Эскизный проект концепции зон активного отдыха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинска Наталья Котова:

— Мы всегда одобряли участие инвесторов в проектах, направленных на преобразование городских территорий, и активно поддерживаем инициативу Группы ЧТПЗ по созданию концепции благоустройства территории набережной озера Смолино. После ее утверждения, создания проекта и проведения его государственной экспертизы будут определены источники финансирования. Мы будем стремиться к включению проекта в федеральные, областные и муниципальные программы формирования комфортной городской среды. Уверена, совместными усилиями мы этот проект осилим.