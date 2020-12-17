Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 18 декабря 2020: смерть важного чиновника, 20 тысяч выздоровевших и «ковидные» подарки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 18 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В суточной статистике минздрава новый антирекорд — 315 новых заболевших. Днем ранее их было 310. Всего с начала пандемии зарегистрировано 31 789 случаев в Челябинской области. Количество выздоровевших жителей региона уже больше 20 тыс. человек. За день из больниц выписали целых 288 пациентов. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 18 декабря 2020 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

За сутки погибли 15 человек с подтвержденным коронавирусом. У четырех женщин (88 лет, 83 года и двоим по 80 лет) и пяти мужчин (62 года, 82 года, 60 лет, 80 лет, 57 лет) новая инфекция стала основной причиной смерти. У шести погибших были другие заболевания:

— пациентка, 57 лет: сахарный диабет, атеросклероз аорты;

— пациент, 59 лет: рак;

— пациент, 63 года: сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз;

— пациент, 70 лет: сахарный диабет, гипертоническая болезнь;

— пациент, 82 года: атеросклероз коронарных артерий, гипертоническая болезнь;

— пациентка, 93 года: ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь с поражением сердца

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Умер руководитель Россельхознадзора

Скончался Сергей Слободянский, руководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской области. У погибшего был коронавирус.

— Ушел из жизни чуткий руководитель, профессионал высочайшего уровня, замечательный человек. Коллектив Россельхознадзора выражает глубокие соболезнования родным и близким. Глубоко скорбим! — написали сотрудники на сайте управления.

На должности руководитель Управления Россельхознадзора Сергей Романович проработал два года. За многолетний труд в агропромышленном комплексе он награжден благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ и благодарностью губернатора Челябинской области.

Медсестру наградили посмертно

Алексей Текслер вручил госнаграды медикам Челябинской области за борьбу с коронавирусом. Один из орденов был вручен посмертно. Старшую медсестру челябинской горбольницы №8 Татьяну Миронову первую в регионе наградили медалью Луки Крымского.

Пятерым медработникам был вручен орден Пирогова:

— Алексею Астахову — заведующему кафедрой анестезиологии и реаниматологии, доценту ЮУГМУ;

— Елене Кутровой — эпидемиологу Челябинской областной клинической больницы № 3;

— Наталье Ревель-Муроз — заведующей пульмонологическим отделением, пульмонологу Челябинской областной клинической больницы;

— Ольге Сагаловой — заведующей инфекционным отделением № 2, инфекционисту клиники ЮУГМУ;

— Екатерине Стенько — заведующей инфекционным отделением № 1, инфекционисту городской больницы № 8 Челябинска.

Награды получил 31 медик Челябинской области. Также были присвоены звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Челябинской области» и «Почетный гражданин Челябинской области».

Домашний арест за взятку

Начальнику управления лекарственного обеспечения минздрава Челябинской области Арине Устюговой избрали меру пресечения. Напомним, женщину обвиняют в получении взятки в полмиллиона рублей.

— Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, — сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

В обмен на деньги чиновница должна была передать представителю американского гиганта Johnson & Johnson сведения о детях со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Коронавирусные подарки на Новый год

Коронавирус не прошел мимо одного из главных торжеств — Нового года. Маски стали привычным аксессуаром, а ковидная тематика — частью праздничной атмосферы: пряники-антисептики, елочные игрушки в асах, украшения-сантайзеры и многое другое.

«Комсомолка» собрала подборку новогодних вещей, которые бы не появились без пандемии.

Когда начнутся школьные каникулы

Зимние каникулы в Челябинской области начнутся 28 декабря и продлятся две недели. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер.

— Единственное, что мы сейчас сделаем, — это с 28 декабря, чуть пораньше, начнем новогодние каникулы. Для школьников это будет позитивно. В целом, все оценки в завершение года пройдут 25 числа. Родители тоже позитивно эту информацию оценивают. Так что здесь говорить о каких-то локдаунах точно нельзя, — сказал губернатор.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 18 декабря 2020 г.

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