На станции «Еткуль» введены в эксплуатацию три новых нефтяных насоса

В Челябинском нефтепроводном управлении (филиал АО «Транснефть — Урал»), на линейной производственно-диспетчерской станции «Еткуль», введены в эксплуатацию три новых магистральных насоса для перекачки нефти.

Модернизация насосного оборудования началась в августе 2019 года. В насосной нефтепровода Нижневартовск — Курган — Куйбышев смонтированы три современных насоса производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск). Подключены трубопроводы подвода и отвода масла, а также вспомогательные системы (дренажа, отвода газовоздушной смеси и утечек). Отслеживать состояние оборудования помогают датчики контроля давления, вибрации, температурного режима, оборудование подключено к системе автоматизации насосной.

Новые магистральные насосы имеют высокий коэффициент полезного действия и увеличенный межремонтный интервал, срок их эксплуатации составляет не менее 50 лет.

Во время монтажа технологических трубопроводов осуществлялся тщательный контроль качества сварных стыков с использованием нескольких методов неразрушающего контроля: визуально-измерительного, капиллярного, магнитопорошкового, радиографического, ультразвукового.

Ранее использовавшиеся насосы были демонтированы в связи с тем, что уже выработали нормативный срок эксплуатации. Замена насосного оборудования проводилась в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции АО «Транснефть — Урал».

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