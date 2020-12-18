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Общество

«Американский военный» загнал в миллионные кредиты жительницу маленького города Челябинской области

Пообещав приехать, мужчина попросил денег на оплату справок
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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Влюбленный «военный» отказывался общаться по видео, ссылаясь на секретность

Влюбленный «военный» отказывался общаться по видео, ссылаясь на секретность

Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

35-летняя жительница Нязепетровска стала жертвой брачного афериста. Женщине написал красавец-мужчина, который представился американским военным. В ходе длительной переписки он признавался в любви, звал замуж и даже был готов прилететь из-за океана в маленький город Челябинской области. Только вот на просьбу пообщаться по видеосвязи мужчина отмечал, что служба его секретная и «светиться» нельзя.

— Войдя в доверие, он пояснил, что ему нужно собрать небольшую сумму для оформления документов, чтобы он мог беспрепятственно выйти на военную пенсию и приехать за ней в Россию, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Доверчивая женщина решила помочь возлюбленному и с февраля прошлого года перевела ему около 2,6 млн рублей. Из них только 300 тыс. были ее сбережениями, остальные взяла в кредит. Но в какой-то момент военный перестал выходить на связь.

— Полицейские в очередной раз призывают граждан быть рассудительными и внимательными, нельзя проявлять доверчивость, прежде чем отправлять свои сбережение или тем более кредитные средства. Необходимо хорошо подумать и посоветоваться с близкими, — напоминают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По факту мошенничества возбужденно уголовное дело. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 10 лет.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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