«Предала весь город»: жители Магнитогорска затравили землячку после общения с Путиным

Владимир Путин сам озвучил вопрос о выбросах в Магнитогорске и поинтересовался у журналиста, действительно ли все плохо Фото: кадр с видео

В соцсетях началась настоящая травля Ольги Балабановой из Магнитогорска, которая накануне пообщалась на пресс-конференции с Владимиром Путиным. Она задала вопрос о мусорной реформе, после этого президент спросил у женщины, как в городе обстоят дела с выбросами, на что Ольга заявила, что ситуация улучшается, а магнитогорцы зачастую путают туман со смогом.

Такой ответ явно не понравился тысячам жителей Магнитогорска — об этом они дали понять в социальных сетях. В городских группах на Ольгу Балабанову буквально накинулись с критикой (мягко говоря), ей даже пришлось закрыть личные сообщения. Началась откровенная травля, магнитогорцы обвиняют свою землячку во вранье и продажности.

— Дети задыхаются, страдают от аллергии, безумный смог по всему городу, а это, оказывается, всего лишь туман, — пишет Эльвина Дибаева в группе «Черное & Белое Магнитогорск».

— Зимой — туман, весной — дым от чучела с масленицы, летом — дым от шашлыков, осенью — листья сжигают, — иронизирует Роман Солнцев.

— Весь город предала! — резюмировала Людмила Луханина.

Кто-то даже посчитал ее «врагом народа»:

— «Патриотка» — враг народа. Запомним, дорогие магнитогорцы, это лицо, — заявил Владислав Вагнер

Журналист уже стала чуть ли не местным мемом, горожане делают картинки на нашумевшую тему:

Такое вот народное творчество Фото: Veronika Annenkova / vk.com

Женщину теперь приплетают, кажется, к любому обсуждению в соцсетях. Горожанка написала пост, в котором спросила, почему в некоторых районах пахнет хлоркой, на что получила колкий ответ от некой Ники Вероники:

— Это не хлорка, а творожок. (с) Балабанова О.

Если обобщить сотни сообщений горожан, то они просят Балабанову не возвращаться в Магнитогорск и искать новое место жительства. Сегодня даже была создана петиция, в которой магнитогорцы требуют лишить Ольгу статуса журналиста.

Напомним, на вчерашней пресс-конференции Ольга Балабанова задала вопрос Путину о мусорной реформе. Президент же спросил журналиста о выбросах в Магнитогорске, и Ольга заявила об улучшении экологической ситуации. Экологи рассказали «Комсомолке», что проблема действительно решается, но очень медленно.

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