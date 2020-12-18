За сутки умерли 17 человек, и это новый антирекорд для нашего региона. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пандемия коронавируса продолжает вносить смуту в жизнь Челябинской области. Родителям подготовишек предлагают индивидуально договариваться с заведующими для записи заключительного в детском саду новогоднего утренника. Пациентам, ждущим результаты анализов на COVID-19, — общаться с роботами. Врачам подведомственных федералам медицинских учреждений в закрытых городах региона — привиться от ковида за счет квоты областного минздрава. Рассказываем последние новости о коронавирусе в регионе за минувшие сутки.

Челябинская область

Общее число зараженных коронавирусом в Челябинской области с начала пандемии — 32 101. Только за минувшие сутки выявили 312 новых случаев. Согласно статистике минздрава, умерли 17 человек, и это новый антирекорд для нашего региона.

Инфографика: коронавирус74.рф

Среди скончавшихся непосредственно от коронавируса из жизни ушли 10 человек. Это женщины 61, 67, 74, 81, 83, 84 лет и мужчины 72, 78 лет, еще двоим было по 82 года.

Причиной смерти еще семи пациентов с COVID-19 стали хронические заболевания, в том числе — ВИЧ, от которого умер 46-летний пациент.

Продолжают лечение от коронавируса 10 617 человек. Но количество выздоровевших с начала пандемии составило уже 20 318 человек, только за минувшие сутки больничные палаты покинули 162 пациента.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

В каких больницах больше смертей от COVID-19

На сегодняшний день в Челябинской области от коронавируса умерли 1124 зараженных. Первый заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова рассказала, что самая высокая смертность на госпитальных базах с большим коечным фондом в реанимационных отделениях. Она объяснила высокую летальность в таких учреждениях тяжестью состояния пациентов, которые туда поступают.

— Больничная летальность разная. Больше она там, куда мы маршрутизируем тяжелых пациентов, — подчеркнула Виктория Сахарова.

Запрет на утренники для родителей

С приходом пандемии родители дошколят лишились последней возможности разделить счастливые моменты этого периода со своими детьми. Они просят чиновников от образования разрешить присутствие на утренниках фотографов, чтобы запечатлеть счастливые лица детей на этом мероприятии. Особенно переживают мамы и папы выпускных групп.

Первый заместитель министра образования и науки Елена Коузова на брифинге напомнила, что посторонних пандемии в детский сад пускать нельзя. Даже родителей.

— Вопрос так печально звучит, как будто жизнь у детей закончилась в этом возрасте, — отметила на брифинге первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова.

При этом в замминистра образования не стала отрицать, что договориться и найти выход в каждом отдельном случае можно. Но при этом родители не должны давить на заведующих и воспитателей.

Когда придет третья волна коронавируса

При этом третью волну заболеваемости в Челябинской области ожидают в конце января или начале февраля. Ориентируются, правда, на сезонный рост гриппа и ОРВИ, а о подъеме случаев заражения ковидом говорят с формулировкой «возможен».

Врачей заменят роботы

Чтобы разгрузить поликлиники, сообщать результаты анализов на коронавирус в Челябинске будут роботы. Для этого настроят автоинформирование по результатам ПЦР-тестирования на коронавирус.

— Автоинформатор будет дозваниваться и говорить результаты теста, — рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Продемонстрировать ноу-хау обещают уже на следующей неделе.

Путаница с вакцинами от COVID-19

Врачи закрытых городов Челябинской области — Озерска, Снежинска и Трехгорного — пожаловались на нехватку вакцин от COVID-19. В региональном Минздраве объяснили это тем, что медико-санитарные части ЗАТО находятся в ведении ФМБА России. Но губернатор Алексей Текслер потребовал обеспечить медиков «запреток» за счет региональной квоты.

— Мы не делим медиков по подведомственному признаку, — заявил Алексей Текслер. — Это наши жители и они сейчас на передовой, в группе риска.

Каким образом будет организована вакцинация медиков пока непонятно. Но сделать это должны со следующей недели.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 19 декабря 2020 года.

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