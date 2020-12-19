В Историческом музее установили автоматические бесконтактные санитайзеры для дезинфекции рук. Фото: Исторический музей Южного Урала

В Челябинской области число заболевших коронавирусом приближается к 32,5 тысячам. Именно стольким людям официально поставили диагноз. При этом врачи ожидают роста простудных заболеваний, которые не связаны с новым вирусом.

По данным минздрава, на раннее утро 20 декабря в Челябинской области статистика заболевших пополнилась 314 новыми случаями. Трое — школьники. Но пока Роспотребнадзор не выдавал предписаний о закрытии классов на карантин.

Инфографика: коронавирус74.рф

За сутки от коронавируса скончались 10 человек, некоторые имели сопутствующие заболевания.

Как сообщили в минздраве, за сутки исследование на коронавирус сделали 6034 пациентам.

Челябинск в антилидерах

Больше всего заболевших за сутки оказалось в Челябинске — 94 случая, на втором месте Магнитогорск — 49, на третьем Копейск — 30.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Как напоминают в Роспотребнадзоре, В аэропортах Челябинска и Магнитогорска ведется санитарно-карантинный контроль, а по региону действует масочный режим.

Снижение прироста заболеваемости

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, за неделю в Челябинской и Свердловской областях показатель заболеваемости снизился. Но это не говорит о том, что пандемия пошла на спад. В остальных регионах процент прироста остался неизменным.

Самый большой процент прироста отмечен в Курганской области — 8% (748 новых случаев за период). На втором месте — Челябинская область с показателем 7%.

Когда закончится эра короны?

Что будет в 2021 году в Челябинске и уйдет ли коронавирус с боем курантов — гости обсудили на очередной литературной гостиной КП-Челябинск «Важные люди».

— Самое страшное для человека — это встреча с самим собой, эту возможность и дал нам 2020 год, — говорит астролог Евгения Ямщикова. — До 2021 года у нас была эра Рыб, где главенствовал Нептун. Это про иллюзии, религию. Сейчас мы переходим в эру Водолея, где заправляет Уран.

Что нас ждет страну и лично каждого по знакам зодиака и картам Таро, читайте в нашей статье.

Отличный подарок с множеством полезных рекомендаций Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Таковы последние новости о коронавирусе на 20 декабря 2020.

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