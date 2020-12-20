В Челябинске бабушка два года терпела побои от собственного внука

Женщина находится в больнице с черепно-мозговой травмой и истощением Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Курчатовского района возбудила административное дело против челябинца, который два года избивал и морил голодом свою 63-летнюю бабушку. Об этом сообщили в ГУ МВД Челябинской области.

— Заявление было зарегистрировано. Возбуждено административное производство по статье «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий» ( ст. 6.1.1 КоАП РФ). Полицейские разбираются в ситуации, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В полицию обратились обеспокоенные соседи пенсионерки. Они рассказывают, что внук поселился у пострадавшей после того, как ее дочь попала в тюрьму. Он начал избивать бабушку и отбирать пенсию.

За два года женщина практически «усохла». На нападки соседей внук отвечает, что у пострадавшей были и вода, и еда.

— Пенсией полностью распоряжался внук. Карточка была только у него и ей в руки он ее не давал, — рассказала КП-Челябинск соседка пострадавшей Светлана Дворецкова. — Когда я второй раз звонила в больницу, врач меня спросила, давал ли он ей в день стакан воды? Говорит, настолько она вся иссушена и обезвожена. А про еду даже спрашивать не стала. И так все видно.

Женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и истощением. Как сообщают СМИ, она уже попадала в больницу с синяками. Но говорила, что просто упала.

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