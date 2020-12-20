Жители Магнитогорска вступились за журналиста, назвавшого смог туманом

Магнитогорск заступились за Ольгу Балабанову, несмотря на ее заявление о смоге Фото: кадр с видео

Журналист «Магнитогорского металла» Ольга Балабанова, отвечая на вопрос президента Владимира Путина об экологической ситуации в городе, заявила, что горожане путают туман со смогом. Далеко не всем магнитогорцам понравилось это высказывание. Пользователи соцсетей сразу же набросились на журналиста. Недовольные даже создали петицию о лишении Ольги Балабановой аккредитации.

Но не все считают, что женщина заслужила травли и давления. Тем не менее, защитники журналиста подчеркивают, что не согласны с ее заявлением.

— Обращаюсь к автору петиции о лишении аккредитации госпожи «честный» журналист. Это ее право, ее мнение и ей жить с этим. Но вот мучает вопрос, почему, когда город стоял в смоге-тумане, жалобы пестрили и тут, и там. Но никто не написал петицию о проблеме серого воздуха, а вот как спустить все и вся на журналиста, так сразу накатали. А что мешало написать про экологию? — написала в городском сообществе Светлана Шабалинова.

Другой пользователь соцсетей Валерия Рындина тоже высказалась по этому поводу. Она считает, что журналист не имеет прямого отношения к выбросам предприятий, поэтому возлагать на нее ответственность за экологическую ситуацию несправедливо.

— Мне не приятно, что люди предъявляют не обоснованные претензии и совершенно не тому человеку. В администрации Магнитогорска есть Управление охраны окружающей среды и экологического контроля под руководством Зинуровой М.Р. Данное, — пишет пользователь соцсетей Валерия Рындина. — Вот кому, уважением сограждане, вы должны были задавать вопросы, вот у кого вы должны были спрашивать об ухудшении вашего самочувствия, и вот на ком лежит ответственность за т,о чем мы дышим, а не на журналисте.

После реплики Ольги Балабановой на пресс-конференции с Владимиром Путиным, ее соцсети завалили сообщениями. Своими впечатлениями она уже поделилась с журналистом КП-Челябинск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru