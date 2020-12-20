Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 21 декабря 2020: ведущих оставили без праздников, зато ярмарку откроют

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области, судя по статистике, стабилизируется эпидемиологическая ситуация. На ранее утро 21 декабря минздрав зарегистрировал 312 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии диагноз подтвердили 32 727 жителям региона.

За сутки из больниц выписали 135 пациентов. Общее число выздоровевших составило 20 625 человек. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 декабря 2020 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

За день умерли 10 пациентов с COVID-19. У четырех женщин (63 года, 69 лет, 79 лет, 80 лет) и двух мужчин (67 лет, 75 лет) новая инфекция стала основной причиной смерти. У четырех погибших были другие заболевания:

— пациент, 72 года: сахарный диабет, хроническая обструкивная болезнь легких;

— пациентка, 81 год: сахарный диабет, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;

— пациент, 81 год: гипертоническая болезнь, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 85 лет: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, хроническая сердечная недостаточность.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Ведущие против коронавируса

Ведущие корпоративов в Челябинске снимают клип в знак несогласия с коронавирусными ограничениями. В проекте принимают участие диджеи, танцоры, актеры, певцы и другие event-специалисты.

Прежде всего артисты и организаторы праздников хотят привлечь внимание к проблеме отмены мероприятий. Из-за запретов они фактически остались без заработка. А ведь именно доходы с новогодних вечеров дают им и их семьям возможность пережить несколько месяцев сезона затишья, которые наступают после праздников.

— Как нам, артистам, жить? Если мы не можем работать — у нас нет возможности зарабатывать. Конечно, мы признаем, что коронавирус существует и понимаем всю опасность этой ситуации. Но, согласитесь, люди все равно будут собираться вместе, ведь ресторанам и кафе можно работать до 23:00! Люди будут праздновать и корпоративы, и свадьбы, и юбилеи!— рассказала автор идеи Наталья Варыпаева.

Работа над клипом нахохлится на финальной стадии.

Новогодняя ярмарка

Несмотря на ограничения, на площади Революции в Челябинске организуют новогоднюю ярмарку. Здесь горожане смогут перекусить, купить товары народного творчества и новогодние подарки, также будут доступны развлечения.

Откроется ярмарка в эту пятницу, 25 декабря, и проработает до 20 февраля. Администрация города уже опубликовала соответствующее распоряжение. Так МКУ «Городская среда» не только должна спланировать работу киосков, но и позаботиться об санитарно-эпидемиологической безопасности в пандемию коронавируса.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 декабря 2020 г.

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