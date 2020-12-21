Челябинский суд встал на сторону инвалида-колясочника, которому приходилось подниматься в подъезд

Пенсионер годами добивался установки пандуса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ТСЖ элитного дома в центре Челябинска пыталось заставить инвалида-колясочника Ильяза Зинурова демонтировать пандус, но у них не получилось. Сегодня, 21 декабря, в Центральном суде прошло очередное заседание по этому делу, на котором судья отказал истцу по всем требованиям в полном объеме. Представители ТСЖ настаивали, что пандус нарушает нормы и правила установки, даже несмотря на то, что он никому не мешает.

На прогулку в подъезде

Сам Ильяз Зинуров рад такому исходу событий и надеется, что ТСЖ не пойдет в суды других инстанции, принесет извинения, а ему самому больше никогда не потребуется обращаться за помощью, чтобы преодолеть гранитные ступеньки и выйти на улицу.

— Я надеюсь, что подъемник будет служить мне долго и надежно, а ТСЖ успокоится на этом. Но кроме судебного решения, мне хотелось бы получить извинений со стороны ТСЖ. Товарищество предполагает поддержку, решение каких-то проблем, а вместо этого они пытаются уничтожить то, что сделано, — рассказал КП-Челябинск Ильяз Зинуров.

Инвалид, который не сдался

Зинуров подозревает, что жильцы элитного дома по ул. Энгельса, 77А, не хотели портить отделку парадной или сталкиваться с инвалидом, ведь в глазах успешных соседей он убогий калека. Мало кто из них знает, что Зинуров — легенда Челябинска, почетный металлург России.

Ильяз лишился ног, когда ему было всего 19 лет — это произошло на комбинате, во время производственной аварии. Однако мужчина продолжил жить и стал уважаемым в городе человеком, получил звание почетного металлурга. В газетах часто мелькали заголовки с его именем, ведь Зинурова сравнивали с летчиком Алексеем Маресьевым, который научился вылетать в бой на протезах.

Установки пандуса пенсионер добивался годами, а когда подъемник установили, почему-то не хотели подключать его к электричеству. Позже ТСЖ и вовсе захотело убрать его из-за «несоответствия нормам». К вопиющей истории подключились все — от ОНФ до Следственного комитета и правительства области.

Сейчас Зинуров благодарит всех неравнодушных челябинцев, которые писали ему слова поддержки, как только история получила широкую огласку. Сам он Интернетом не пользуются, но дети и внуки рассказали дедушке, что в Сети есть много сочувствующих комментариев и статей.

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