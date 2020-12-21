Южноуральские «Умные домофоны» будут применять в Минске

Более 100 подъездов столицы Беларуси будут оборудованы южноуральскими «Умными домофонами». Минские специалисты заключили договор с компанией «Интерсвязь» о приобретении комплексного готового решения. В данный момент идет установка и наладка серверов, которые будут обеспечивать работу устройств. В тестовом режиме уже смонтированы и функционируют 6 устройств, разработанных в Челябинске.

Примечательно, что помимо поставки самих домофонов, челябинские IT-специалисты предоставили приложение для управления ими. Оно переняло часть возможностей супераппа компании «Интерсвязь». Жители Минска смогут открывать дверь подъезда при помощи своего смартфона, пользоваться «видеоглазком» и видеоархивом. Последняя функция положительно зарекомендовала себя на Южном Урале: благодаря камерам домофонов существенно снизилось число правонарушений в подъездах с установленными Умными домофонами и возле них.

В рамках договора челябинские специалисты также обучили минских коллег тонкостям самостоятельной установки и настройки «Умных домофонов». При этом в течение двух лет компания «Интерсвязь» будет обеспечивать поддержку и обслуживание платформы управления устройствами.

Беларусь не первая из стран ближнего зарубежья, заинтересовавшаяся проектами компании «Интерсвязь». «Умные домофоны» уже некоторое время успешно работают в Казахстане в городе Байконур. Широко распространены южноуральские разработки и внутри российских границ: в Амурской, Московской областях, а также в городах: Иваново, Сургуте, Рыбинске.

Для каждого из этих городов предварительно было разработано индивидуальное решение. Собиралось «железо», выбирался тип и вид «Умных домофонов», подбирались различные варианты программного обеспечения. В результате каждый заказчик получил готовый пакет технологий и услуг, который отвечает именно его запросам и требованиям.

— Через несколько лет представить подъезд не оснащенный «умным» домофоном будет сложно. Челябинск же стал первым городом, в котором этой технологией пользуется столь большой процент жителей. Наши профессиональные компетенции в этой сфере достигли достаточного уровня, чтобы начать активную работу на внешних рынках. Разработанное в компании оборудование востребовано далеко за пределами Южного Урала, и мы видим в этом перспективу развития, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин

Отметим, что всего в многоквартирных и частных домах, силами компании Интерсвязь, установлено около десяти тысяч «Умных домофонов», из них шесть тысяч только за 2020 год. В результате возможностями «умной домофонии» пользуется около трех миллионов человек.

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