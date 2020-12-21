Соединение Юпитера и Сатурна 21 декабря в Челябинске: когда и где посмотреть

Следующее подобное соединение Юпитера и Сатурна произойдет не раньше 15 марта 2080 года: успевайте насладиться зрелищем. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня вечером, 21 декабря, на небосводе соединятся Юпитер и Сатурн. Астрономы называют это событие «великим». Планеты сближаются периодично, но так близко не сближались очень давно. Аналогичное сближение Юпитера и Сатурна произошло 4 марта 1226 года! А следующее ожидается только в 2080 году.

КП-Челябинск узнала, смогут ли челябинцы полюбоваться редким явлением.

— Соединение Юпитера и Сатурна происходит в среднем примерно раз в 20 лет. Планеты «подойдут» друг другу настолько близко, что с Земли будут выглядеть единой яркой звездой. Наблюдать это можно будет примерно на протяжении пяти дней. Планеты будет разделять всего шесть угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны — 30 угловых минут, — объясняет директор астрокомплекса Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета Жанна Буйло.

С Земли две самые большие планеты Солнечной системы будут восприниматься как яркая двойная звезда, но на самом деле расстояние между Юпитером и Сатурном будет около 750 миллионов километров!

Следующее подобное соединение планет произойдет не раньше 15 марта 2080 года, так что успевайте насладиться зрелищем.

— Челябинцам планеты будут видны вечером, 21 декабря, примерно в 17.00-17.30, на открытом пространстве до 18.00. Великое соединение Юпитера и Сатурна можно наблюдать невооруженным глазом, можно с помощью оптических приборов: биноклей, телескопов. Но в наших широтах это кратковременное явление, так как планеты находятся не очень высоко над горизонтом. Поэтому в городе наблюдения затруднены из-за закрытого горизонта. В этом плане больше повезло жителям юга нашей области. Ну и конечно главный фактор — это ясное небо без туч и облаков, условия наблюдений диктует погода, — говорит Жанна Буйло.

Если все-таки погода будет ясной, посмотреть соединение Юпитера и Сатурна 21 декабря челябинцы смогут в профессиональный телескоп в астрокомплексе ЮУрГГПУ. Но нужно заранее записаться по телефону 216-56-93, и учесть, что количество посетителей строго ограничено.

Если погода в Челябинске все-таки подведет, можно посмотреть онлайн-трансляцию на нашем сайте.

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