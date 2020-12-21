Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 22 декабря 2020: умершие онкобольные, доплаты студентам-медикам и новая партия вакцины

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 22 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирусная статистика в Челябинской области держится на стабильно высоком уровне. Зато приближающиеся новогодние праздники заставляют рестораны соблюдать санитарные меры, чтобы хоть немного заработать под конец этого провального года. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 22 декабря 2020 г.

На ранее утро 22 декабря минздрав зарегистрировал 309 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии диагноз подтвердили 33 036 жителям региона. За день из больниц выписали 74 пациента. Общее число выздоровевших составило 20 699 человек.

Инфографика: коронавирус74.рф

За сутки умерли 11 пациентов с COVID-19. У трех женщин (68 лет, 73 года, 89 лет) и четырех мужчин (60 лет, 66 лет, 70 лет, 89 лет) новая инфекция стала основной причиной смерти. У четырех пациентов были другие заболевания, из них трое — онкобольные:

— пациентка, 47 лет: лейкоз (рак крови);

— пациент, 69 лет: инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;

— пациентка, 77 лет: рак;

— пациентка, 87 лет: злокачественное новообразование, атеросклероз сосудов.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Путинские выплаты

Челябинцам пришли обещанные Владимиром Путиным выплаты на детей до 8 лет. Напомним, на каждого ребенка полагается 5 тыс. рублей. Горожане рассказали, что хотят купить.

— Потратим на новогодний стол. Подарки ребенку уже купили. Сейчас такие цены, что лишние 5 тыс. рублей пригодятся, — рассказала КП-Челябинск Алена.

Напомним, на пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин распорядился выплатить семьям по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 7 лет. Заявление на получение денег подавать не надо, они придут автоматически на карту, куда поступали предыдущие «ковидные» выплаты.

Пришло больше, чем ожидали

В Челябинскую область привезли еще тысячу вакцин «Гам-Ковид-Вак». Всего регион получил 3700 доз, что на 700 больше, чем было запланировано. Но лишними они точно не будут. Напомним, ранее не хватило прививки главному внештаному эпидемиологу Челябинской области Александру Выгоняйлову.

Прошлой партия прибыла неделю назад. Ее распределили между медучреждениями области и продолжили вакцинацию. Напомним, в первую очередь прививку делают медработникам, педагогам, соцрабтникам и полицейским, так как они входят в группу риска по заражению коронавирусом.

Студентам-медикам заплатят за практику

В Челябинской области студенты-медики получат по 7 тыс. за месяц практики в период пандемии коронавируса. Согласно постановлению правительства региона, выплаты положены тем, кто проработал в больницах, подчиняющихся Минздраву, с ноября по декабрь. Кстати, деньги студенты получат даже в том случае, если с ними не был заключен трудовой договор.

Рестораны взялись за ум

В Челябинске за прошедшую неделю сотрудники мэрии и Роспотребнадзора совместно с полицией проверили 576 фирм на соблюдение противоэпидемиологических мер. Составлено и передано в суд семь материалов о нарушениях.

Вице-мэр Олег Извеков во время аппаратного совещания отметил, что большинство заведения общепита перестали игнорировать предписания Роспотребнадзора.

— Составлено всего лишь два материала, — подчеркнул чиновник. — Необходимо уже, наверное, выразить признательность бизнесу за понимание и фактически тотальное выполнение распоряжения правительства региона.

Материалы проверки переданы в суд. За нарушения ресторанам грозит штраф или временное закрытие.

Спасатели и волонтеры, работавшие на месте взрыва газа в ковидной больнице, получили награды

В Челябинске отметили 136 человек, работавших на месте взрыва кислородной станции ковидного госпиталя. Глава Челябинска Наталья Котова отметила старания полицейских, спасателей, коммунальщиков и бойцов студенческих отрядов.

— Подвергая свое здоровье опасности, вы кинулись на спасение людей, которые находились в больнице. Благодаря вам нам удалось в считанные минуты эвакуировать людей, — отметила Наталья Котова.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 22 декабря 2020 г.

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