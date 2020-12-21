9-летний мальчик из Челябинска прокатился на коньках с Владимиром Путиным на Красной площади

Владимир Путин и Дима Ащепков были экипированы в форму российской сборной по хоккею Фото: кадр с видео

Желание 9-летниего Димы Ащепкова из Челябинска исполнилось. Мальчик вышел на лед Красной площади вместе с президентом России Владимиром Путиным. Юного челябинца сопровождал папа.

— Ну что, Дим, нравится тебе? — спросил Владимир Путин. — Ты был в Москве раньше?

— Ну нет, — растерялся Дима.

— Проездом, — подсказал папа Андрей Ащепков.

Владимир Путин и Дима Ащепков были экипированы в форму российской сборной по хоккею. Глава государства предложил ему потренироваться вместе с олимпийским чемпионом.

Напомним, президент принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» — ему предложили выбрать шар с номером от 1 до 10, но он назвал 12. Тогда ведущий достал сразу два шара с номерами 1 и 2. В одном из них лежало желание девятилетнего Димы Ащепкова. В своем письме мальчик признался, что хотел бы покататься на Красной площади и посмотреть место работы президента в Кремле.

— Запросто, сделаем, — пообещал Владимир Путин. — Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге.

На днях мальчик потренировался на льду арены «Трактор» вместе с хоккеистами. Мама мальчика Юлия Ащепкова вспоминает, как предлагала сыну разные варианты желаний: набор LEGO или покататься с дельфинами, но мальчик настоял на этом.

Когда Дима был совсем маленький, ему поставили страшный диагноз — лейкоз (рак крови). К счастью, мальчик оказался сильным, уже шестой год болезнь находится в стадии ремиссии.

Родители Димы до последнего держали в секрете дату поездки. Журналисты КП-Челябинск отправили сообщение маме Юлии Ащепковой. На момент публикации материала получить ответ не удалось.

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