«На память будет фото с президентом»: 9-летний мальчик из Челябинска, победивший рак, покатался на коньках с Путиным

В Москву Ащепковы поехали всей семьей Фото: Юлия Ащепкова

Конец года для 9-летнего Димы Ащепкова из Челябинска обернулся настоящей новогодней сказкой. Началась она 5 декабря, когда Владимир Путин участвовал в акции «Елка желаний» и выбрал шар, в котором лежало письмо юного южноуральца. Мальчик пожелал посмотреть место, где работает президент, и покататься на коньках по Красной площади. И его мечта сбылась.

— Запросто, сделаем, — заявил Путин. — Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге.

Такое заявление президента приятно ошарашило Диму. По словам мамы мальчика Юлии Ащепковой, сами они не смотрели трансляцию благотворительной акции, а счастливая новость о том, что Дима выйдет на лед с президентом, им пришла от друзей. Юлия вспоминает, что желание писали еще в прошлом году, и сыну предлагали разные варианты: и покататься на дельфинах, и набор LEGO, поскольку он любит собирать конструктор, но Дима настоял на этом.

Мальчик остался под огромным впечатлением от поездки Фото: Юлия Ащепкова

Под занавес 2020 года желание мальчика сбылось. Изначально было непонятно, когда Ащепковых пригласят в Москву — все оказалось спонтанно. Дима вместе с папой, мамой, сестрой и братом собрали чемоданы и поехали в столицу, да не на один день, а на целую неделю, ведь для всей семьи там устроили настоящую новогоднюю сказку.

— В Москве мы уже около недели, для Димы это обернулось не только катанием на льду, — рассказывает Юлия Ащепкова. — Сначала нас водили по красочным местам столицы: были и в зоопарке, и в музее ВДНХ, посетили еще много разных мест, подаривших незабываемые впечатления. А заключительным элементом сказки стало катание с президентом, как и хотел Дима.

Вечером, когда на Красной площади зажглись новогодние огоньки, Дима с Владимиром Путиным надели хоккейную форму сборной России, взяли клюшки и вышли на каток.

— Ну что, Дим, нравится тебе? — спросил Владимир Путин. — Ты был в Москве раньше?

— Ну нет, — растерялся Дима.

— Проездом, — подсказал папа Андрей Ащепков.

Счастливый ребенок вместе с президентом не только покатался на коньках, но и поиграл в хоккей. Мальчик ловко бегает по льду, катание с хоккеистами «Трактора» незадолго перед поездкой явно не прошло даром. Сложно сказать, как долго Дима играл с президентом, но ему хватило с лихвой.

Дима вышел поиграть в хоккей с президентом Фото: Юлия Ащепкова

— У Димы в глазах читается счастье, он невероятно счастлив! — добавила Юлия Ащепкова.

После такой насыщенной недели в Москве, Ащепковы планируют вернуться в Челябинск, чтобы встретить Новый год. Здесь Диму ждет любимый пес Кай, который наверняка соскучился по всей семье.

Историю Димы можно без преувеличения назвать чудом. Ведь когда ребенку был всего годик, ему поставили страшный диагноз: лейкоз или рак крови. Семья решила лечиться в Израиле, но для этого требовалось порядка 245 тыс. долларов. Деньги собирали всем миром, подключились даже хоккеисты. Экс-нападающий «Трактора», ныне выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал одним из инициаторов благотворительного матча. Усилия во благо не пропали даром. Вот уже шестой год у девятилетнего Димы болезнь находится в стадии ремиссии, то есть отступила.

После того, как Дима победил болезнь, его родители стали помогать другим.

— Ащепковы теперь наши волонтеры и жертвователи. Глава семьи Андрей очень много нам помогал и помогает, особенно в сложных иногда драматических ситуациях просто спасает нас, приходит на помощь, когда никто не отозвался, — рассказали в фонде «Искорка».

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