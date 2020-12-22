Пилот, диджей, и царица Урала: в Челябинске выпустили календарь с самыми интересными хобби врачей

Времени на любимые занятия, хобби у врачей оставалось крайне мало, но и забывать о них нельзя – ведь это отдушина, которую невозможно оставить. Фото: минздрав Челябинской области

Из-за коронавируса многие врачи сейчас буквально живут на работе. Меньше видятся с семьей, меньше времени уделяют бытовым заботам и своему хобби. Минздрав Челябинской области выпустил необычный корпоративный календарь на 2021 год «Врачи. COVID. Хобби». На его листах врачи рассказывают про свои увлечения, по которым сейчас наверняка скучают.

В минздраве рассказали, что желающих сфотографироваться для календаря были сотни. Но месяцев в году всего 12. Поэтому сотрудники ведомства выбрали самые-самые интересные увлечения.

— Среди них: мастер спорта СССР по конькобежному спорту из Чебаркуля — она же, врач-методист ЛФК; победительница Кубка городов Урала и Сибири по пулевой стрельбе — она же старшая медицинская сестра поликлиники из Миасса; пилот малой авиации — он же врач-уролог из Магнитогорска и многие другие, — рассказали в минздраве.

Виталий Цветов, клинический фармаколог Федерального центра сердечно-сосудистой медицины раньше работал ди-джеем. Сейчас встает за пульт редко. Но в конце года традиционно собирает микс из популярных треков. В этом году он его назвал «Ковидмикс».

Валентина Кашигина, инструктор-методист ЛФК из Областной больницы Чебаркуля — мастер спорта СССР по конькобежному спорту. Когда-то ей даже вручала медаль сама Людия Скобликова! Спорт медик вынуждена была бросить из-за проблем со здоровьем. Зато за 40 лет работы сама восстановила тысячи людей.

Людмила Лазарева работает в Областной станции переливания крови. Ее увлечение фриволите — вязание кружева.

Ирина Трушина — старшая медсестра, работает в поликлинике Миасса, и уже пять лет занимается пулевой стрельбой. Это занятие она полюбила, когда попробовала пострелять на тренировке сына. Сын уже давно переехал в другой город, а мама все стреляет.

Константин Майкин, врач-уролог ГКБ№3 Магнитогорска, в свободное время летает на самолетах.

Наталья Смирнова, врач-невролог ГКБ №3 Копейска, взяла три короны на конкурсе «Миссис Урал». А также выиграла путевку в ОАЭ в «Королеве Урала» и автомобиль в «Царице Урала».

Роберт Ибатуллин, заведующий онкоотделением ГКБ№1 Челябинска организует туристические походы для врачей.

Врач по спортивной медицине Константин Гиберт — мастер спорта по жиму штанги лежа в федерации WPC. Сейчас в весовой категории «100 кг» жмет 210 кг, а его цель — 300 кг.

Врач анестезиолог-реаниматолог Игорь Лысанов — музыкант, участник группе «Рожденные в СССР». Мужчины играют Beatles, Smokie и KISS.

Главный врач Челябинской городской детской поликлиники №8 Антон Рыжий — байкер.

У Александра Тынтерова, врача-дерматовенеролога, двое мопсов. Они многократные победители российских выставок и дважды выигрывали международные выставки.

Врач аллерголог-иммунолог, главный врач районной больницы села Долгодеревенское Владимир Самохвалов влюблен в сноуборд. По его словам, спорт помогает переключить мысли.

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