Качать и говорить одновременно: челябинцам стала доступна новая технология связи от МегаФона

МегаФон «запустил» голос в сетях LTE — теперь абоненты оператора смогут говорить по телефону, не прерывая интернет-сессии. Вызовы по технологии VoLTE с высоким качеством передачи звука уже доступны жителям и гостям Челябинска и Челябинской области.

Благодаря VoLTE можно звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. Это означает, что пользователь может одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео. При этом голосовой поток доставляется в разы быстрее, чем в сетях второго и третьего поколения, а также в лучшем качестве.

— У абонентов МегаФона технология включается либо автоматически, т.к. поддерживается современными смартфонами, либо ее нужно активировать в настройках вашего гаджета. Соединение устанавливается буквально за пару секунд, можно одновременно серфить в нашем скоростном интернете и общаться. При этом VoLTE также позволяет экономить заряд аккумулятора смартфона, — комментирует технический руководитель МегаФона в Челябинской области Виталий Сироткин.

VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа. Так, например, новой технологией могут воспользоваться абоненты оператора в Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Копейске, Кыштыме, Озерске и других населенных пунктах.

Звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов, для звонков на городские телефоны нужно набирать номер в полном формате с кодом города. При этом качество голосовой связи VoLTE будет лучше, если собеседник также использует данную технологию.

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