Экс-супругу бывшего челябинского омбудсмена объявили в розыск вместе с детьми

По решению суда дети должны были жить с отцом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Марию Шарпилову, бывшую супругу экс-уполномоченного по правам человека в Челябинской области Антона Шарпилова, объявили в розыск судебные приставы. Фотография женщины появилась на сайте судебных приставов в разделе «Внимание, разыскиваются должники!». В другом разделе «Внимание, разыскиваются дети!» появились фото их детей.

Скрин с сайта r74.fssp.gov.ru

На имя Марии Шарпиловой заведено два исполнительных листа — наложение ареста и взыскание исполнительского сбора 4075 рублей 71 копеек.

— Согласно статье 65 Закона «Об исполнительном производстве», человека могут объявить в розыск, если не удается установить его местоположение. Это может инициировать как судебный пристав, так и взыскатель, — пояснили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Скрин из банка данных исполнительных производств r74.fssp.gov.ru

Но разыскивают ее не за долги. Антон Шарпилов рассказал журналисту КП-Челябинск, что с тех пор как Мария сбежала в Москву в конце февраля, забрав детей, от нее нет никаких вестей. Напомним, по решению суда 4-летний сын и 2-летняя дочка должны были жить с отцом.

— 23 февраля Мария пошла на прогулку с детьми и не вернулась. Вот уже почти целый год они находятся в розыске. Их местонахождение не установлено до сих пор. Прошу всех кто видел и знает где находятся мои дети, сообщить об этом мне или в правоохранительные органы, — рассказал КП-Челябинск Антон Шарпилов. — Я публично обращаюсь к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование данного инцидента под личный контроль.

Бывший уполномоченный уже писал обращение в СК, но ответа так и не получил.

Он подозревает, что к исчезновению Марии и детей могут быть причастны сотрудники АНО «Защитники Детства» — именно они сообщили, что Шарпилова уехала. Мы попытались связаться с руководителем организации Александрой Маровой, но на сообщения она не отвечает.

— Представитель Марии Андрей Сиднев, он же сотрудник АНО «Защитники Детства» сейчас находится под стражей за попытку похищения ребенка, я полагаю что здесь усматривается действие организованной группы лиц, возглавлять которую мог именно этот человек, учитывая его большой уголовный опыт, — заявил Антон Шарпилов. — На имя Андрея Сиднева она написала доверенность 22 февраля, что он может вести дела от ее имени (копия документа есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.)

Телефон Марии Шарпиловой, по которому «Комсомолка» связывалась с ней, выключен. Адвокат Галина Маханькова, которая ранее сопровождала ее в суде, ответила, что с тех пор ее подопечная не выходила на связь.

Напомним, конфликт семьи Шарпиловых стал достоянием общественности в январе этого года. Мария заявила, что ее практически лишили возможности видеться с детьми после развода — всего три часа в месяц, да и то в присутствии отца. Затем Мария выиграла суд — общаться разрешили два раза в неделю, но также по три часа.

Скандал стоил карьеры Антону Шарпилову. Тогда общественники поставили вопрос ребром: разве человек может решать семейные проблемы южноуральцев, когда у него в доме непорядок? В итоге он ушел в отставку.

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