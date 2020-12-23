Челябинский медбрат Амир Даутов, который ведет блог про работу в коронавирусном госпитале, стал участником программы «Мужское и женское» на Первом канале. В Москву Амир летал еще 16 декабря. А эфир вышел 22 декабря с говорящим названием «Самый худший год в истории».Звездным телеведущим Александру Гордону и Юлии Барановской Амир рассказал, как попал в коронавирусный госпиталь и как начал снимать видео в ТикТок. Делать в блоге акцент на ковид молодой медик не хотел. Но поскольку сейчас его график работы сутки через сутки или сутки через двое, — то есть, буквально приходиться жить на работе, видео он записывает прямо в госпитале.Амир также рассказал, как сам переболел коронавирусом осенью. Благо, в легкой форме. А еще, что пришел в ковидное отделение, чтобы помогать людям. Хотя все его окружение было против такого решения.— Большой кайф испытываешь, когда вытаскиваешь пациентов, — сказал Амир Даутов.На телевидении челябинец оказался впервые, и в Москве он до этого тоже не был. Перед съемками ему сделали тест на антитела к коронавирусу.— Опыт просто нереальный. Мне даже в своей жизни не с чем это сравнить. Сняться на Первом канале, попасть в телевизор — это же что-то сверх! Было очень интересно, — поделился впечатлениями с КП-Челябинск Амир. — Там в роли экспертов были приглашены тиктокеры-миллионники, много публичных людей, и они очень крутые. Это нереальный опыт. Я очень рад, что я поехал, что выбрал время, перенес смену.В роли эксперта, о котором говорит Амир, был участник вокального шоу «Голос.Дети» Акмаль Ходжаниязов. У него более 3 млн подписчиков в ТикТоке. Акмаль отметил, что после пандемии у него тоже резко выросло число подписчиков. Возможно, потому что тогда все сидели дома и залипали в соцсетях. Коронавирусной теме Акмаль тоже посвятил несколько шуточных роликов.Напомним, после публикации КП-Челябинск Амира Даутова стали атаковать журналисты. Парня позвали на Первый канал — на передачу «Гражданская оборона». Вылет был запланирован на 10 декабря. Но сорвался. По словам Амира, сотрудники канала объяснили это дорогими билетами на самолет.Однако через несколько дней парень все-таки полетел в столицу. И снялся сразу для двух программ «Гражданская оборона» и «Мужское и женское».— Но, мне кажется, в программе «Гражданская оборона» меня вырезали. Но мне передали журналисты, что в новости вставили. В новостях меня видели на Первом. А я не видел, — отметил Амир.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru