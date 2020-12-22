«Предлагали загадать что-нибудь другое»: семья челябинского Димы, прокатившегося на коньках с Путиным, рассказала, как исполнилось желание

Дима вышел на лед с президентом и хоккеистом Каменским Фото: Юлия Ащепкова

Девятилетний Дима Ащепков уже возвращается в Челябинск после катания на коньках с президентом Владимиром Путиным. С собой он везет море эмоций и воспоминаний от поездки в Москву. Мальчик, который смог побороть рак, сегодня счастливый спешит домой, где его ждет верный пес Кай и приближающееся празднование Нового года с любимой семьей. Но шесть лет назад его жизнь была под большим вопросом.

Историю Димы можно поистине считать чудом, ведь когда малышу не было и года, ему поставили страшный диагноз — практически приговор: лейкоз или рак крови. Для лечения в Израиле требовалась огромная сумма денег — 245 тыс. долларов. Семья не располагала такими средствами, поэтому помощь поступала буквально со всего мира.

Особый вклад внесли хоккеисты «Трактора», которые в 2012 году провели благотворительный матч, чтобы собрать деньги на лечение. Одним из инициаторов выступил Евгений Кузнецов, ныне играющий в НХЛ. Спустя несколько лет усилия оправдали себя, и Дима переборол болезнь. Она отступила и уже шесть лет находится в стадии ремиссии.

ЖЕЛАНИЕ СБЫЛОСЬ СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ

Первый раз поучаствовать в «Елке желаний» семья решила еще в прошлом году. Тогда Дима написал, что хочет посмотреть, где живет президент, но его шар не выбрали. В этом году Ащепковым позвонили организаторы акции, чтобы уточнить, актуально ли желание. Дима сказал, что все еще хочет увидеть, где работает глава государства, а еще прокатиться на коньках по Красной площади, уж очень приглянулся ему этот каток, увиденный по телевизору.

— Я предлагала ему попросить что-нибудь другое, — вспоминает мама мальчика Юлия. — Покататься на дельфинах или попросить набор LEGO, поскольку он любит собирать конструктор, но он настоял на этом.

Участвуя второй раз, Ащепковы не подозревали, что именно желание Димы исполнит президент. На «Елке желаний» ведущий предложил Владимиру Путину назвать цифру от 1 до 10, чтобы выбрать елочный шар, но глава государства назвал число 12, и тогда было решено достать сразу два шара: 1 и 2. В одном из них лежало письмо мальчика Саши из Тулы, который всю жизнь мечтал обнять настоящую панду. Президент пообещал подумать, как исполнить его просьбу, и недавно Саша ездил к черно-белому мишке, который даже нарисовал ему картину. А во втором шарике затаилось письмо из Челябинска.

— Новость о том, что Дима выйдет на лед Красной площади, да еще и с президентом, мы узнали от друзей, который смотрели трансляцию, — добавила Юлия. — Дима очень обрадовался и уже с нетерпением ждал начала приключений.

Дима и его любимый пес Кай Фото: Юлия Ащепкова

НА КОНЬКАХ С ПРЕЗИДЕНТОМ

Буквально через неделю вместе с мамой, папой, братом и сестрой Дима летел в самолете навстречу президенту. А вечером 21 декабря, когда на Красной площади зажглись новогодние огоньки, рука об руку с Путиным Дима вышел на лед того самого катка, который раньше видел только по телевизору.

— Владимир Владимирович поиграл с сыном в хоккей, — рассказал КП-Челябинск папа мальчика Андрей Ащепков. — Компанию составил хоккеист Валерий Каменский. Президент в хорошей форме, оказался весьма открытым человеком с хорошим чувством юмора.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ОТВЕТ

На льду у Димы сияли глаза от счастья, ведь его желание сбылось по-настоящему чудесным образом. Пообщаться с президентом особо не получилось, он лишь поинтересовался, какие места посетили в Москве и что из увиденного понравилось. Но сестренка Софья успела спросить у Путина, что для него является главным новогодним желанием.

— Главное — здоровье, — ответил Путин.

Семья Ащепковых приехала в Москву в полном составе Фото: Юлия Ащепкова

После катания вся семья сделала памятное фото с президентом. Без сомнений, проведенное в столице время навсегда запомнится им как новогодняя сказка. Помимо катания с Путиным, для Димы и его семьи был организован целый тур по достопримечательностям Москвы.

— В Москве все было организовано на высшем уровне, — вспоминает Андрей Ащепков. — Хорошая гостиница, были программы на ВДНХ, в парке «Патриот», в парке Победы на Поклонной горе, в «Зарядье», сходили в зоопарк, прогулялись на теплоходе по Москве-реке и, конечно, посетили Кремль и даже рабочий кабинет Владимира Путина.

В жизни Димы случилась настоящая новогодняя сказка Фото: Юлия Ащепкова

НЕ ТОЛЬКО НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

После победы над раком, семья Ащепковых начала помогать другим людям, столкнувшимся с ужасными болезнями. Одну из таких историй, произошедших в 2018 году, нам рассказали в фонде «Искорка». 16-летняя девочка боролась с раком, но болезнь оказалась сильнее, и она умерла. Из Москвы тело отправили грузом-200 в Челябинск, но оттуда предстоял еще долгий путь в соседний регион, в родное село девочки.

В салоне самолета сидела горем убитая мать, которую некому было встретить, а значит, не было и помощников, чтобы отвезти тело ее дочери. Благотворительные фонды начали искать людей, которые смогут помочь, но слышали бесконечные отказы по разным причинам. Когда надежда была на исходе, раздался звонок от Андрея Ащепкова, папы Димы. Он рассказал, что нашел человека, который встретит мать и отвезет тело ее дочери в деревню. Когда речь зашла об оплате транспорта, Андрей заявил, что ничего не нужно, это просто помощь.

Папа Димы Андрей Ащепков с хоккеистами Евгением Кузнецовым и Евгением Медведевым Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

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