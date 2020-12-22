Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 23 декабря 2020: из-за Михаила Шаца накажут бар и болезнь лидера «СТОП ГОКа»

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 23 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

За день коронавирусом заражаются больше трехсот южноуральцев. Однако же не все заведения Челябинска соблюдают ограничения, направленные на профилактику распространения вируса. Так накануне один из баров устроил концерт, на который собралась целая толпа зрителей. Зато лидер «СтопГОК» смог отсрочить суд из-за подозрения на ковид. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 23 декабря 2020 г.

На ранее утро 23 декабря минздрав зарегистрировал 305 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии диагноз подтвердили 33 341 жителю региона. А общее число выздоровевших составлю 20 846 человек (+147 за день).

Инфографика: коронавирус74.рф

За сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом. У шести женщин (93 года, 62 года, 54 года, 72 года, 45 лет, 74 года) и двух мужчин (74 года, 50 лет). У пяти погибших были другие заболевания:

— пациент, 81 год: хроническая обструктивная болезнь легких, легочно-сердечная недостаточность;

— пациент, 61 год: инфаркт головного мозга, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;

— пациент, 81 год: инфаркт головного мозга, тяжелый стеноз мозговых артерий;

— пациент, 85 лет: сахарный диабет, гипертоническая болезнь;

— пациент, 56 лет: множественная миелома, хроническая почечная недостаточность.

Инфографика: https://yandex.ru/covid19/stat

Бару грозит суд из-за концерта комика Михаила Шаца

В Челябинске вокруг бара Brewki Bar разразился скандал после концерта комика Михаила Шаца в понедельник, 21 декабря. Дело в том, что в небольшое помещение набилась толпа зрителей, желающих послушать звездного гостя. Кроме того, мероприятие не было согласованно с минкультом, что нарушает коронавирусные ограничения, действующие в области. Ведь в заведениях общепита временно запрещено устраивать зрелищные представления.

— В минкульт региона ни владельцы заведения, ни организаторы концерта Михаила Шаца не обращались, — прокомментировал ситуацию министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Министерство культуры намерено наказать бар через суд. Представители ведомства уже подали жалобу в Роспотребнадзор о проведении концерта. Кстати, это уже не первое нарушение заведения. В прошлый раз был составлен протокол за курение кальяна.

У лидера движения «СТОП ГОК» заподозрили коронавирус

Заседание по делу о поджоге площадки Томинского горно-обогатительного комбината пришлось перенести из-за болезни лидера движения «СТОП ГОК» Василия Московца. В следующий раз рассмотрение дела состоится 12 января 2021 года в 10:00, сказано в сообщении на сайте суда.

— Приболел немножко, есть признаки коронавируса, — рассказал КП-Челябинск Василий Московец. — Сдал анализы, результаты обещали сообщить на днях.

Напомним, Василия Московца обвиняют в подстрекательстве к поджогу площадки ГОКа. По версии следствия, именно он организовал встречу Медведева и Асатуллина, которые и пошли на дело. При пожара также пострадала территория леса.

Татьяна Тарасова отказалась от поездки в Челябинск на чемпионат России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не поедет в Челябинск на чемпионат России по фигурному катанию в качестве комментатора.

— Друзья, к большому сожалению, здоровье не позволяет поехать на Чемпионат России в Челябинск. Возможно, получится прокомментировать из дома, если это возможно технически, — написала Татьяна Тарасова в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске на ледовой арене «Трактор» с 24 по 27 декабря. Из-за коронавируса на мероприятие допустят только 35% зрителей от общего количества мест.

Хобби на каждый месяц

Минздрав Челябинской области выпустил календарь 2021 года с самыми интересными хобби врачей. Герои проекта рассказывают про свои увлечения, которые пришлось отложить из-за коронавируса.

В ведомстве отметили, что поучаствовать в съемках хотели сотни добровольцев. Но так как месяцев в году всего 12, пришлось выбрать самые интересные увлечения. Посмотреть на календарь можно здесь.

— Среди них: мастер спорта СССР по конькобежному спорту из Чебаркуля — она же, врач-методист ЛФК; победительница Кубка городов Урала и Сибири по пулевой стрельбе — она же старшая медицинская сестра поликлиники из Миасса; пилот малой авиации — он же врач-уролог из Магнитогорска и многие другие, — рассказали в минздраве.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 23 декабря 2020 г.

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