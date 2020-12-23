Знаменитый коньяк, маскарады и открытки от богатых: как праздновали Новый год и Рождество в Челябинске

В архиве хранятся открытки, которым более 100 лет Фото: Андрей АБРАМОВ

К тому времени, как образовалась Челябинская крепость (1736 год), Россия уже перешла на новое летоисчисление. Новый год праздновался не 1 марта, как раньше, а 1 января.

Праздник под шустовский коньяк и виноград

Гуляния начинались с Рождества, которое в России до революции приходилось на 25 декабря, и продолжались до Крещения, которое по старому стилю было 5 января. 1 января праздновался Васильев день, В старинной колядке пелось о том, как в святки идут три братца:Первый-то братец — Рождество Христово. Второй-то братец — Крещенье Господне. Третий-то братец — Василий Кесарийский.

В эти дни Челябинск жил подготовкой к главным зимним праздникам. Преображались мелкие лавчонки, сияли огнями керосиновых и электрических фонарей крупные торговые дома. Через челябинскую газету «Голос Приуралья» владельцы магазинов поздравляли своих покупателей с праздниками.

Объявления давали в газете.

В магазинах и на улицах разворачивалась бойкая торговля.На рождественских базарах можно было купить все: игрушки, сладости, лучшие вина и знаменитый шустовский коньяк. Магазины пестрели заграничными тканями и нарядами.

В изобилии были свежие фрукты. Специально к новогоднему столу в магазин купца Ахметова завозили свежий виноград.

Елки в орехах

С 15 декабря начиналась торговля елками. Ежедневно по челябинским улицам разъезжали возы, груженные сосенками, елочками. Елки традиционно украшались как фабричными, так и самодельными игрушками; использовались конфеты, орехи в блестящей фольге, пряники и прочие сладости.

Известные купцы соревновались в ассортименте товара и красоте витрин.

Маскарады для взрослых

Для юных челябинцев в богатых домах, в Народном доме устраивались новогодние утренники, во время которых детям вручали подарки.

В городе проходили также елки для взрослых, устраивались балы-маскарады в различных клубах города с вручением призов за лучшие костюмы и обязательно с шампанским. Костюмы были самые разнообразные, фантазии у челябинцев хватало. К примеру, у одной из барышень был оригинальный маскарадный костюм в виде корзины цветов. Среди масок можно было увидеть благородных мушкетеров, лихих гусаров, царевен, петрушек, различных животных.

Вход для женщин во все времена был дешевле.

Устраивались также благотворительные балы.

Открытки от богатых

Среди богатых горожан зародилась особенность поздравлять друзей и знакомых визитными карточками. Оставил свою визитку в парадной приятеля — отдал дань уважения. К новогодним праздникам типография Л. Б. Бреслиной в газете «Голос Приуралья» помещала рекламу с предложением изготовить визитные карточки.

Среди челябинцев все больше приживалась традиция, зародившаяся в конце 19 в. в Англии, — поздравлять друзей и родных почтовой иллюстрированной открыткой. В архиве хранится коллекция таких открыток, изданных в начале ХХ столетия.

Хлебное лакомство для бедных

Несколько иначе проходили празднества в деревнях Челябинского уезда. В некоторых волостях организовывались передвижные елки. Для этого оборудовали специальный вагон, устанавливали в нем елку и перевозили по железной дороге от станции до станции. Прибытие такой елки-передвижки было большим событием. Ребятишки толпились около вагона, разглядывали зеленую красавицу, а когда включался граммофон, с интересом слушали песни и пьесы, смотрели синематографические картины. Под конец праздника детям раздавали одежду, обувь, игрушки. Основным лакомством был белый хлеб.

С приходом к власти большевиков в 1917 году елке, прочно вошедшей в быт россиян, пришлось пережить нелегкие времена. Были отменены «старорежимные обряды», песни с плясками, скоморошьи затеи. В апреле 1929 очередная, 16-я партконференция утвердила пятидневную рабочую неделю, отменив при этом все церковные праздники.

За предоставление информации благодарим Объединенный государственный архив Челябинской области

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