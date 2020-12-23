Стало известно, где находятся объявленные в розыск экс-супруга бывшего челябинского омбудсмена и их дети

С февраля Мария Шарпилова живет в Москве Фото: Андрей АБРАМОВ

Экс-супруга бывшего уполномоченного по правам человека Антона Шарпилова Мария сейчас находится в Москве. У нее все хорошо, об этом сообщила КП-Челябинск ее представитель, учредитель АНО «Защитники Детства» Александра Марова. Напомним, ранее стало известно, что Марию Шарпилову и ее детей объявили в розыск.

— Почему приставы объявляют детей в розыск вообще непонятно. Мария не скрывается. Ее адрес указан во всех судебных документах, при ведении процесса в суде адрес просто невозможно скрыть: опека должна прийти и сделать акт обследования, суду необходимо предоставить доказательства проживания по адресу. Но Шарпилов вводит приставов в заблуждение относительно того, что мать скрывается, — заявила Александра Марова. — Мария постоянно пишет ему на WhatsApp, просит позвонить и пообщаться с детьми по видео, но Антон просто не отвечает на эти сообщения. И тут же пишет жалобы о том, что мать якобы детей вывезла куда-то с каким-то преступным умыслом.

Периодически на Марию и ее представителей выходят сотрудники правоохранительных органов по жалобам Шарпилова. Но, как утверждает Александра Марова, ни одного доказательства о противоправной деятельности нет.

— Несмотря на его жалобы, ничего против нас не возбуждено, — добавила Александра Марова.

Судебные тяжбы за детей продолжаются. Мария настаивает, чтобы дети жили с ней.

Мария Шарпилова намерена добиться, чтобы суд разрешил детям быть с ней Фото: Личный архив героя публикации

Что касается правозащитника Андрея Сиднева, на которого Мария Шарпилова писала доверенность, Александра Марова прокомментировала, что он давно не работает в АНО «Защитники Детства».

— Сиднев ранее работал у нас юристом, в связи с чем была выписана доверенность. Но он давно уволился и соответственно не имеет отношение к Марии и ее делам. — отметила Александра Марова.

«Комсомолка» попросила Александру Марову передать Марии Шарпиловой контакты нашего журналиста. Мы готовы опубликовать ее версию событий.

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