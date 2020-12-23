Опасный, но не единственный: как прошел этот год для медицинских учреждений

В уходящем году значительное количество больниц и роддомов было перепрофилировано под ковидные госпитали. Но с приходом коронавируса никто не отменил другие болезни. В этот непростой период врачи и весь персонал клиники «Источник» продолжали заботиться о пациентах. В отделении педиатрии сохранили профилактические осмотры детей, проводили вакцинацию, вели консультации «узкие» специалисты. «Скорая помощь» клиники также выезжала по самым разным запросам. Медики как никто другой убедились, что именно сейчас важно не оставить без своевременной поддержки детей, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и из групп риска.

НА РАССТОЯНИИ КЛИКА

На первый план вышли онлайн-коммуникации. Медицину этот тренд тоже не обошел стороной. В клинике «Источник» еще в 2019 году создали систему телемедицинских консультаций — с идентификацией пациента и защищенным каналом связи. И, как оказалось, своевременно. В период самоизоляции у людей сохранилась связь с докторами без визита в клинику.

Особенно выручали телемедицинские консультации тех, кто уже имел выставленный диагноз, и требовалось скорректировать лечение. Также много запросов на онлайн-прием было от пациентов, у которых на руках были результаты различных обследований, и нужна была их трактовка. По итогам консультации все данные сохраняются в электронной карточке пациента и доступны в его личном кабинете на сайте клиники.

Технологические новшества не обошли стороной и ЭКО-клинику «Источник». Здесь ввели электронную систему идентификации биоматериала: что-либо перепутать невозможно. К счастью, подобных прецедентов в отделении не было, но сейчас эта вероятность сведена к нулю.

ДАЙ ПЯТЬ!

Практически каждый год в клинике «Источник» открывают новые филиалы. На этот раз челябинцы создали клинику в Санкт-Петербурге. Здесь принимают пациентов и оказывают помощь более, чем по 50 направлениям, включая гинекологию, ортопедию, ревматологию, неврологию, офтальмологию, эндоскопию и так далее. Клиентов консультируют врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук, профессоры.

В «Источник» также обращаются те, кто давно мечтает о родительстве. Здоровье не всем позволяет стать мамами и папами естественным путем. Но медицина способна помочь очень многим, и пандемия — не повод откладывать дело на потом. В новом филиале создано целое отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Современнейшее оборудование для диагностики и лечения, опытные врачи, комфортные условия -все, чтобы помочь пациентам успешно выносить и родить здорового малыша. Кстати, «Источник» в Санкт-Петербурге включен в перечень медицинских организаций, которые проводят процедуру ЭКО по полису ОМС для жителей любых регионов России.

НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Челябинская клиника «Источник», выйдя в столичный регион, стала партнером Федерального медико-биологического агентства: подписаны соглашения о сотрудничестве с ФГБУ «Северо-Западный окружной научно-клинический центр им.Л.Г.Соколова» ФМБА России (СЗОНКЦ) и ФГБУ«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М.Никифорова» МЧС России (ВЦЭРМ). Это многопрофильные лечебно-диагностические учреждение по оказанию специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, научные и образовательные центры. Партнерство с ними дает возможность пациентам клиники «Источник» из Челябинска получить медицинскую помощь в ведущих учреждениях здравоохранения в Санкт-Петербурге.

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