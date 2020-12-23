Как сохранить «зеленые легкие» Челябинска

Чиновники и общественники, девелоперы и эксперты-экологи — в Законодательном собрании Челябинской области вновь состоялось активное обсуждение вопросов сохранения и развития городского бора.

Участники группы подчеркнули, что тема реликтового бора в черте Челябинска сложная и неоднозначная. Однако все участники рабочей группы сошлись на том, что деградацию бора нужно остановить уже сейчас. Если немедленно не приступить к решению давно назревших вопросов, мегаполис вообще рискует остаться без «зеленых легких». И, к сожалению, мировая практика по схожей проблеме это подтверждает.

Согласно исследованию общественника Якова Гуревича, в городском бору в настоящее время появляется от двух до двух с половиной тысяч кубометров мертвого леса, при этом убирается лишь четверть этого объема. В итоге сам бор приходит в запустение, а опасность возгорания в нем, особенно в летний период, растет из года в год.

Екатерина Цветкова, руководитель компании «Элемент», говорит, что природе нужно помогать:

— Мы далеко не первые в мире, у кого есть такая же проблема. В рамках разработки концепции благоустройства парковой зоны мы изучили более сотни других проектов, реализованных в 25 странах мира. И пришли к выводу, что большинство масштабных экологических проектов в США, Европе, Азии — рукотворные. В качестве примера можно привести Японский сад в Портленде или Централ Парк в Нью-Йорке. И если раньше считалось, что природа сама может восстановиться, главное, ей не мешать, то сейчас эксперты пришли к выводу — это не работает. Растет население городов, увеличивается количество автомобилей, при этом жители мегаполисов стремятся проводить время на природе — это колоссально увеличивает нагрузку на зеленые массивы.

К счастью, власти понимают эту ситуацию и принимают шаги к ее решению. Их озвучивает Председатель комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию Михаил Махов:

— В 2021 году в полтора раза будет увеличено финансирование на нужды челябинского городского бора. В дополнение к этому сверх бюджета выделят семь миллионов рублей на проведение работ по восстановлению лесного массива.

В свою очередь главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов подчеркнул, что в 2020 году в городе было организовано 37 новых рекреационных пространств, высажено 13 800 деревьев, 102 000 кустарников и 197 000 квадратных метров газона. В 2021 году планируется провести комплексный анализ состояния бора и организовать мониторинг, чтобы понимать в динамике происходящие в нем процессы.

Екатерина Цветкова отмечает важность этой работы:

— Городской бор — это сердце Челябинска. Мы как девелопер стараемся привносить в свои проекты лучшее из мировой практики на сегодняшний день. И если в мире давно поняли, что лесом в черте города нужно заниматься, его нужно беречь и профессионально благоустраивать, то почему бы и нам не пойти по этому пути?