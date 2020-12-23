Новогоднее настроение — повсюду. В понедельник, 21 декабря, в театральном корпусе Дворца пионеров и школьников им. Крупской прошел традиционный праздник — елка главы города.На торжество пригласили 230 ребятишек. В карнавальных костюмах на праздник пришли лучшие выпускники начальной школы — отличники, юные спортсмены, художники и артисты. Каждый ребенок получил новогодний подарок. Гостям представили мюзикл по сказке Самуила Маршака «12 месяцев».Герои праздника, подчеркнула председатель Комитета по делам образования администрации города Светлана Портье, — дети, чьими заслугами в учебе и спорте гордятся школа и район, в котором они живут.Елка главы проходит уже более 15 лет. За всю историю проведения в Челябинске главной городской елки участниками праздничного мероприятия стали более пяти тысяч школьников. Отметим, мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм. За порядком в здании следили сотрудники полиции.ЦВЕТНЫЕ КАРТИНКИВ этом году в Челябинске как никогда много иллюминации. Световые тоннели, необычные качели-кольца, «ламповый» потолок, зигзагами расчерчивающий небо в сквериках. А как загадочно смотрятся подсвеченные цветным светом деревья. В Театральном сквере, за площадью Революции, раскидистые липы и ели — как декорации к новогоднему спектаклю: таинственные и манящие.Новогодние городки вырастают во всех районах города, в парках и скверах. В ЖК «Академ Риверсайд», на месте будущего сквера по ул. 40-летия Победы, есть две горки — побольше и поменьше, каток. Сияет огнями елка.Строят городок в ЖК «Западный Луч» — будут елка и каток.На новой набережной в Ленинском районе тоже праздник: горят-переливаются огни.В соцсетях челябинцы обмениваются фото сияющей красоты. «Это где?» — «За памятником Ленину» — «И у нас, за домом, сейчас гуляем с удовольствием» — «Приедем, посмотрим!».БЕРЕГИТЕ КРАСОТУУвы, не обходится без неприятного. Корежит от праздника вандалов: они крушат иллюминацию, вырывают «с мясом» светильники. Проблема не новая: в прошлом году хулиганы выворачивали лампочки инсталляций. Правда, «в хозяйстве» сворованное не пригодится: не для бытовых осветительных приборов они.И сейчас мародеры творят черное дело. По словам вице-мэра по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова, работы по монтажу новогодней иллюминации тормозят вандалы. Приходится восстанавливать разграбленное, заказывать запасные детали.— У ДК «Импульс» похищены части светящейся елки. Восстановим елку к 26 декабря: нужно заказывать то, что похитили. Ущерб мы оцениваем в 100 тыс. руб. На автодороге «Меридиан» впервые в этом году высажены деревья-крупномеры, смонтирована подсветка. Девять цветных светильников неизвестные повредили, один — украли. Ущерб — 200 тыс. руб., — говорит Куляшов.Власти города призывают беречь муниципальное имущество и не портить челябинцам и гостям города новогоднее настроение. К тому же в новогодних городках будут дежурить стражи порядка. Попадешься — ответственности не миновать!ПРЯМАЯ РЕЧЬГлава Челябинска Наталья Котова:— По традиции каждый год мы собираем лучших четвероклассников в замечательном Дворце пионеров и школьников, чтобы поблагодарить за отличную учебу, новые достижения и поздравить с первыми победами! Каждый из вас достиг серьезных успехов в разных областях. И это действительно здорово, что у вас уже есть любимое дело, где вы являетесь лидерами города! Знайте, что мы гордимся вами, радуемся вместе с вами и точно знаем, что впереди у вас еще много нового и интересного. Будьте здоровы, хорошо учитесь и обязательно отдыхайте. Сегодня этот праздник в вашу честь! С Новым годом!К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru