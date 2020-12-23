Одинокие челябинцы, заболевшие коронавирусом, столкнулись с проблемой: куда девать домашних питомцев в случае госпитализации. Кошки и собаки, которые порой становятся единственными друзьями, обречены на голодную смерть. Деньги на гостиницу для животных есть не у всех.Министерство сельского хозяйства Челябинской области обратилось к руководителю приюта для животных «Наш дом» Полине Прийменко с просьбой о помощи. В ведомстве уточнили, что вала обращений нет, на на каждый случай нужно откликаться.Поводом для действий стало обращение из Челябинска в приемную президента России Владимира Путина. Оттуда документ перенаправили сначала в правительство Челябинской области, а затем в минсельхоз.Брать или не брать животных на бесплатную передержку, решает приют.— Это временная мера. В начале следующего года в Агаповском районе откроется государственный приют, который сможет принять таких животных, — уточнила сотрудник управления ветеринарии регионального минсельхоза Ольга Грачева.В разговоре с журналистом КП-Челябинск Полина Прийменко подчеркнула, что домашним животным нужен не приют, а гостиница. У приюта «Наш дом» есть небольшая гостиница, где они могут принять небольшое количество животных на короткое время. Первые обращения уже есть.— Пару недель назад позвонил один из наших клиентов, который раньше оставлял собаку в нашей гостинице. Мужчине около 80 лет, он сказал, что у него поднялась температура и попросил помочь ему. Он вывел собаку в подъезд и мы бесконтактно ее забрали. Сейчас он находится в больнице, — рассказала Полина Прийменко. — Знаю, что одна пожилая женщина отказалась от госпитализации из-за того, что некуда деть домашнего питомца. Возможно, это она обратилась к президенту.Но зоозащитники очень боятся злоупотреблений. Все приюты переполнены. Кроме того, «Наш дом» принимает отловленных животных по контракту с администрацией. Поскольку за ними ухаживают, смертность там минимальная, а значит кошек и собак очень много.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru