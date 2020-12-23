Новая, современно оснащенная ПЦР-лаборатория рассчитана на обработку почти сотни проб за одну смену. Результаты будут выдаваться в течение не более, чем 48 часов.По словам главного врача НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Челябинск ОАО «РЖД», начальника Южно-Уральской дирекции здравоохранения Алексея Царева в дальнейшем, после перехода на трехсменный режим работы мощность лаборатории вырастет практически до трех сотен. При необходимости лаборатория будет работать круглосуточно, семь дней в неделю. Проходить диагностику смогут не только работники железнодорожного транспорта, но и другие жители столицы Южного Урала.Уникальность новой лаборатории в том, что она создавалась фактически с нуля и сегодня может работать с опасными микроорганизмами, опасными вирусами, в том числе с COVID-19.Помещения — обычные зоны приема, были заново отремонтированы с соблюдением всех положенных нормативов, а кабинеты оснащены самым передовым оборудованием. Было сделано все, что необходимо для обеспечения безопасности сотрудников и самих пациентов. Проектная документация начала готовиться в мае, а уже в декабре лаборатория начинает принимать пациентов.НОВАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ— Я считаю, что мы открываем новую страницу в истории развития нашей Дорожной клинической больницы, учитывая важность, значимость таких современных диагностических методов, как ПЦР-диагностика. В последние годы возможности таких исследований существенно увеличились — это диагностика состояния микрофлоры, генетических, инфекционных заболеваний, включая коронавирус, определение наследственной предрасположенности к ряду заболеваний, и что также крайне важно — диагностика онкозаболеваний. Мы будем использовать все возможности, которые дает нам это оборудование.Алексей Царев подчеркнул, что все сотрудники лаборатории прошли специальное обучение для работы в условиях новой лаборатории, имеют все необходимые сертификаты. Учеба медицинского персонала будет продолжаться по мере увеличения мощностей ПЦР-лаборатории.Заведующая клинико-диагностической лаборатории Дорожной клинической больницы Юлия Кузнецова отметила, что новая, современная лаборатория открылась в первую очередь для диагностики новой коронавирусной инфекции, но учитывая широкие возможности исследований и диагностики она будет обслуживать большинство отделений Дорожной клинической больницы.БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ— Открытие лаборатории ПЦР — это новые большие возможности, — говорит Юлия Кузнецова. — Это высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет выявить у человека различные инфекционные, в том числе и наследственные заболевания. Здесь три рабочие зоны, соединенные передаточными окнами — зона приема, маркировки, регистрации материала, первичной подготовки и обработки материала, зона подготовки проб и выделения нуклеиновых кислот и зона приготовления реакционных смесей, проведения ПЦР (зона амплификации), включая кабинет утилизации биоматериала, санитарных принадлежностей, средств индивидуальной защиты.По словам Алексея Царева сегодня существует определенный дефицит такого диагностического оборудования и не только в России, но и во всем мире. Но благодаря Центральной дирекции здравоохранения — филиалу ОАО «РЖД» все оборудование поступило в Челябинск в установленные сроки.Алексей Царев также подчеркнул, что сотрудники лаборатории будут получать все необходимые выплаты за работу в особых условиях в соотвествии с действующим законодательством, которые выплачиваются из средств Фонда социального страхования, а также выплаты из регионального бюджета на основании распоряжения Губернатора Челябинской области.СПРАВКА КП• Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет выявить у человека различные инфекционные и наследственные заболевания, как в острой и хронической стадии, так и задолго до того, как заболевание может себя проявить.Партнерский материал.