Задумываетесь, как провести новогодние каникулы! Тогда специально для вас «Комсомолка» отправится в зимний автопробег по достопримечательностям Южного Урала.Уже завтра сотрудники нашей редакции вместе с партнерами отправятся в тур по классным местам, где можно не только отдохнуть, но и активно провести время.Мы покажем вам зимние пейзажи, расскажем о достопримечательностях нашего края, а заодно протестируем автомобильную новинку — полноприводный пикап JAC T6 от автосалона «АВЕРС-АВТО».Покататься на квадроцихлах, снегоходах, питбайках и много другом наши журналисты смогут благодаря компании «Лесной экстрим», предоставляющей прокат экстрим-техники.Далее мы протестируем склоны горнолыжного комплекса «Евразия» и снимем для вас захватывающее видео разнообразных горнолыжных трасс общей протяженностью более 10000 метров с перепадом до 240 метров.Сходить в баню, поплавать в термальном бассейне и выйти в прямой эфир, сидя в загородном ресторане, мы планируем с территории базы отдыха «Деревенька».Далее вас ждет фоторепортаж катания на тюбингах в Центре семейного отдыха «Ривьера». Заодно мы расскажем, почему здесь классно и выгодно отдыхать с детьми.Наши партнеры — медицинский центр «МРТ-Эксперт» — которые отправятся в путешествие вместе с нами, поделятся ценными советами и расскажут, какие сигналы организма нужно принять во внимание особенно в зимний период.Следите за прямой трансляцией на нашем сайте и в социальных сетях. Обещаем: мы подарим вам эффект полного погружения в красоты заснеженной природы, даже если вы в это время будете находиться в душном офисе!