Сегодня, 23 декабря, на заседании Госсовета президент Владимир Путин поинтересовался у губернатора Алексея Теклсера в каком стоянии сейчас находится свалка Челябинска.— Вы сами были на этой свалке? Нюхали? — спросил Владимир Путин.— Владимр Владимирович, я на ней бываю регулярно. В последний раз, наверно, чуть больше месяца назад. Конечно, это ключевой объект, который сейчас реализуется в регионе в рамках нацпроекта, — ответил Алексей Текслер.— Молодец, Леша, — похвалил президент.Губернатор Челябинской области заявил, что рекультивация свалки, начатая в этом году, будет завершена в 2021 году. А также отметил, что в регионе приступят к экологическому восстановлению территории полигона ТБО в Магнитогорске.СПРАВКА КПЧелябинская свалка — самый крупный рекультивируемый объект в России. За 69 лет она накопила 17 млн кубометров отходов смешанного типа. Каждый год в атмосферу города выбрасывалось минимум 60 тыс. тонн свалочного газа.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru