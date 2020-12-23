Эпидемиологическая обстановка в Челябинской области остается на стабильном уровне. На ранее утро 24 декабря Минздрав зарегистрировал 309 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии новую инфекцию нашли у 33 650 человек. За день из больниц выписали 118 пациентов. Общее число выздоровевших составило 20 964 человека. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 24 декабря 2020 г.За сутки умерли 15 пациентов с подтвержденным COVID-19. У пяти женщин (двоим по 81 году, 77 лет, 83 года, 76 лет) и четырех мужчин (71 год, 76 лет, 68 лет, 82 года) новая инфекция стала основной причиной смерти. У шести погибших были другие заболевания:— пациент, 53 года: сахарный диабет, диабетическая нефропатия;— пациентка, 69 лет: атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь;— пациентка, 66 лет: рак;— пациентка, 79 лет: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность;— пациентка, 80 лет: инфаркт головного мозга, атеросклероз церебральных артерий;— пациентка, 80 лет: хронический лейкоз.Лекарств хватит на месяцВ Челябинской области запаса лекарств для лечения коронавируса хватит на месяц. Об этом на пресс-конференции КП-Челябинск сообщил генеральный директор АО «Областной аптечный склад» Андрей Князев.Традиционно перед началом эпидсезона формируется запас на два месяца. Но в пандемию спрос вырос в разы. Из-за чего восполнять запасы пришлось осенью.— В сентябре сделали увеличенные запасы с учетом расходов медикаментов, который был весной, когда мы столкнулись с коронавирусной инфекцией, — рассказал Андрей Князев. — Но и этого оказалось недостаточно, потому что спрос на некоторые медикаменты увеличился до 20 раз. Своевременно оперативно пополнить товарный запас на протяжении двух-трех недель не представлялось возможным. Мы работали «с колес»: получали и сразу поставляли в аптеки. Сейчас по многим лекарствам удалось выйти на уровень месячного товарного запаса. К концу декабря у нас будет запас, который обеспечит потребность на январь. Но речь, повторюсь, идет именно о лекарствах для лечения коронавируса.Андрей Князев заверил, что в новогодние праздники никаких перебоев с поставкой лекарств не будет.Препараты от коронавируса дорожаютМежду тем, в Челябинской области отслеживают цены и наличие лекарств, назначаемых при коронавирусе. Всего таких препаратов 19. И за месяц они подорожали на 15%, сообщил координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей на пресс-конференции КП-Челябинск.В регионе ежедневно проверяют 300 аптек. По словам Вадима Воробья, в дефиците коагулянты и гормональный препарат «Метилпреднизолон». Найти их можно менее чем в 10% аптеках. Также не везде вы купите «Коронавир» и «Интерферон альфа».— Неделю назад в дефицитном списке был ряд антибиотиков и противовирусных препаратов, но сейчас ситуация резко улучшилась, — отметил Вадим Воробей. — Еще покупателей беспокоит цена. Увеличение цены за месяц составило более 15%, но за последнюю неделю мы видим снижение стоимости этого набора на 3,8% за счет того, что подешевел ряд противовирусных препаратов. При этом видим повышение цены на 10% на антикоагулянты.Положили в больницу — сдай кота в приютОдинокие челябинцы, подхватившие коронавирус, не знают на кого оставить своих домашних питомцев в случае госпитализации. Деньги на гостиницы для животных есть не у всех, поэтому пушистые друзья обречены на голодную смерть.Министерство сельского хозяйства Челябинской области обратилось к руководителю приюта для животных «Наш дом» Полине Прийменко с просьбой о помощи. Причиной такой заботы о домашних питомцев стало обращение к Владимиру Путину, поступившее из Челябинска.— Это временная мера. В начале следующего года в Агаповском районе откроется государственный приют, который сможет принять таких животных, — уточнила сотрудник управления ветеринарии регионального минсельхоза Ольга Грачева.Зоозащитники в свою очередь боятся злоупотребления, ведь все приюты и так переполнены.Бар, который оштрафовали за кальяны, закроется навсегдаВ Челябинске закроется бар-ресторан Bunny Burrow на улице Свободы. Владелица заведения Татьяна Мюзирюна рассказала, почему приняла такое непростое решение.— В этих реалиях выжить бизнесу в Че просто невозможно, учитывая тот факт, что в других городах все совсем по-другому. За все принятые решения приходится отвечать и вот настало это время, — написала Татьяна Мюзирюна в своем Instagram-аккаунте.Бизнес-леди хочет, чтобы власти региона обратили внимание на проблемы ресторанного бизнеса. Она заявляет, что ситуация критическая, и ее больше нельзя игнорировать.Это не шутки: организаторы выступления комика Шаца ответили на претензииНакануне в баре Brewki Bar состоялся концерт комика Михаила Шаца. Звездный гость привлек гораздо больше гостей, чем там собирается обычно. А после мероприятия министерство культуры обратилось с жалобой в Роспотребнадзор, так как выступление не было согласовано.В ответ на обвинения в нарушении антиковидных мер владельцы бара рассказали свою версию событий в Instagram-аккаунте заведения.— Пишут, мол, было по 150 человек. Жуткое вранье. Было меньше 100. «Были все без масок!» Знатная клевета. Все гости на входе надевали маски, а если масок не было — мы всем их выдавали. Тоже вопрос закрывается. Все были в масках, а то что люди сидели без масок за столиками, так это разрешено.Красавчик-медбрат засветился на Первом каналеМедбрат «Красной зоны» Амир Даутов, прославившийся в ТикТоке, принял участие в передаче «Мужское и женское» на Первом канале. Эфир вышел в минувший вторник, 22 декабря.— Опыт просто нереальный. Мне даже в своей жизни не с чем это сравнить. Сняться на Первом канале, попасть в телевизор — это же что-то сверх! Было очень интересно, — поделился впечатлениями с КП-Челябинск Амир. — Там в роли экспертов были приглашены тиктокеры-миллионники, много публичных людей, и они очень крутые. Это нереальный опыт. Я очень рад, что я поехал, что выбрал время, перенес смену.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 24 декабря 2020 г.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru