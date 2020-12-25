Роспотребнадзор Челябинской области проверяет школьные кухни. Пока ревизии прошли в 30% пищеблоках. Но претензий уже немало. Эту информацию озвучили на рабочем совещании по организации горячего питания в школах.— В ходе проверок мы столкнулись с тем, что питание не горячее — не соблюдены температурные нормы, оно невкусное — не соблюдается технология приготовления, качество блюд неудовлетворительное, и оно некрасивое, не имеет эстетичный вид. В одной тарелке запеканка, салат, хлеб. Это неприемлемо. При этом мы должны прививать детям эстетический вкус, — высказалась начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков территориального управления Роспотребнадзора Вероника Макарова.Сотрудник Роспотребнадзора отметила, что те столовые, на которые будут жаловаться родители, проверят еще раз: столько, сколько поступит жалоб.— И при повторном обращении размер штрафа вырастет кратно, — предупредила Вероника Макарова.Первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова тоже отметила, что дети должны получать полноценное горячее питание в школах.— Они приходят в начальную школу, уже имея представлении о правильном питании, которое им прививали в садике. Там их кормили вкусно, красиво накрывали на стол, все было правильной температуры и к каждому был индивидуальный подход. То, что зачастую происходит в школьных столовых, формирует у них неправильные образцы поведения и восприятия пищи.Проверки в пищеблоках продолжатся. Проверяющие могут в любой момент нагрянуть в школу с внеплановой проверкой.Добавим, что с начала этого учебного года во всех школах Челябинской области ввели бесплатные горячие обеды для учеников начальных классов.Как вернуть деньги за горячее питание, если ребенок не ходил в школу.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru