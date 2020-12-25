Вице-мэр Челябинска по городской среде Александр Егоров теперь будет отвечать за транспорт и дорожную инфраструктуру в области. О переназначении сообщили в пресс-службе городской администрации.— Заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров будет назначен заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта, — рассказал начальник Управление информационной политики мэрии Владимир Сафонов.До назначения нового заместителя по городской среде, его обязанности временно будет исполнять Надежда Рыльская.— Думаю, еще рано что-то комментировать. В первую очередь я буду заниматься маршрутной схемой (то, что сейчас делает ЮУрГУ) и транспортными вопросами, — рассказал КП-Челябинск Александр Егоров.Будущий замминистра отметил, что на посту вице-мэра он старался сделать Челябинск более удобным.— Челябинск настолько был запущенным, когда меня назначили вице-мэром по городской среде. И чтобы сделать его самым комфортным городом России, нужно минимум 10 лет. Конечно, в этом году было много сделано. В рамках благоустройства нам удалось в отдельных местах расширить тротуары и газоны, но работы еще непочатый край, — добавил Александр Егоров.Напомним, в начале 2020 года Александра Егорова назначили вице-мэром Челябинска по городской среде. В интервью «Комсомолке» он рассказал, что хотел бы исправить последствия «дорожной революции», а именно расширить тротуары за счет сужения дорог. Также будущий замминистра предлагал на выходные перекрывать центр Челябинска и делать улицы пешеходными. Эта мысль Александру Егорову пришла в День города, когда он увидел, как челябинцы гуляли по пустым дорогам.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru