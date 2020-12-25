Сигналы клаксонов и крики «С Новым годом!» — сегодня на Свердловском проспекте в Челябинске ко многим пришло новогоднее чудо. В предновогодней суете и желании успеть все дела опешившие автомобилисты даже не сразу понимали, зачем их остановил инспектор ГИБДД и попросил выйти из машины.Дальше еще больший шок: навстречу идут настоящий Дед Мороз со Снегурочкой и вручают подарки.— Здравствуй, дорогой снеговичок! Мы весь год следили за тобой и, наконец-то, встретили, чтобы сказать, что в этом году ты был хорошим мальчиком и вежливым водителем. Держи свой подарочек! — могучим басом приветствовал Дед Мороз.Повзрослевшие «белочки», «зайчики» и «снеговички» не могли сдержать слез.— Уже сорок лет за рулем, последние четыре года вообще меня инспекторы не останавливали, а тут такое, — смахивая слезу улыбается водитель УАЗ Николай. — Неужели это правда! Меня, пенсионера, Дедушка Мороз поздравил и еще подарок вручил. До сих пор не верится! Настоящие новогодние чудеса.Так сегодня, 25 декабря, сотрудники «Комсомольской правды» вместе с автоцентром «Сатурн» и инспекторами ГИБДД провели предновогоднюю акцию.— Такой неожиданный сюрприз! А вы еще на наш телефон сфотографируйте, а то дети и внуки не поверят, — смеются Наталья и Сергей.От автоцентра «Сатурн» счастливым обладателям автомобилей Lada, Suzuki, Renault и UAZ достались уютные пледы, мощные аудиоколонки, термокружки, термосы, спортивные рюкзаки и мячи.— Я в Челябинск приехала впервые из Озерска. Спасибо за подарки, это очень необычный день, — говорит автомобилистка Наталья Мамаева.— Так я машину в «Сатурне» покупал! И обслуживаюсь там же! И еще подарок от любимого дилера получил! — радуется водитель Renault Captur Сергей.— Для нашей компании этот год был знаковым — Группа компаний «Сатурн» отметила свое 25-летние! В этом году мы не раз поддерживали подобные акции совместно с «Комсомольской правдой» и ГИБДД и поздравляли водителей с праздниками, потому что хотели разделить наше хорошее настроение с челябинцами. Спасибо автомобилистам, которые доверяют нашей компанией и покупают наши автомобили. Ради вас мы готовы расти и двигаться вперед! — говорит… — Всех автомобилистов Южного Урала с наступающим Новым годом. Получайте радость от вождения от своего автомобиля и удовольствие от новых путешествий !Теплые слова автомобилистам сказал самый главный Дед Мороз Южного Урала Валентин Париев. Зимний волшебник уж точно знает, что новогодних чудес ждут не только малыши.— Конечно же в завершении этого непростого для многих года все ждут праздника. Посмотрите, как реагируют автомобилисты: машут, улыбаются, фотографируются. И наша сегодняшняя акция напомнила челябинцам, что впереди — самый добрый и волшебный праздник года, — говорит главный Дед Мороз Южного Урала. — Дорогие автомобилисты, желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне!Кстати, у сотрудников ГИБДД мы узнали, что ездить за рулем в костюме Деда Мороза или Снегурочки не запрещено, главное не нарушать и не создавать аварийных ситуаций!В свою очередь инспекторы отделения пропаганды БДД ОГИБДД по г.Челябинску напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения в долгие новогодние выходные и поздравили с праздником:— Уважаемые участники дорожного движения! Поздравляем Вас с наступающим Новым 2021 годом! Желаем Вам удачи и счастья, гармонии и взаимопонимания. Пусть в Новый год желания исполняются, а жизнь добром и светом наполняется! Здоровья, счастья, мира в Новый год и безопасных Вам дорог!