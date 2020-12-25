Ситуация с коронавирусом в Челябинской области остается стабильной. Между тем, в регион поступила еще одна партия вакцин «Гам-Ковид-Вак». Так 2700 южноуральцев смогут получить защиту от новой инфекции. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 26 декабря 2020 г.На ранее утро 26 декабря минздрав зарегистрировал 314 новых случаев заражения. С начала пандемии диагноз подтвердили 34 275 жителям Челябинской области. За сутки выписали 93 пациента. Общее число выздоровевших составило 21 211 человек.За день умерли 15 пациентов с COVID-19. У четырех женщин (85 лет, 86 лет, 82 года, 81 год) и пяти мужчин (53 года, 57 лет, 72 года и двоим по 75 лет) новая инфекция стала основой причиной смерти. У шести погибших были другие заболевания:— пациентка, 88 лет: сахарный диабет, гипертоническая болезнь;— пациент, 66 лет: диффузный атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь;— пациентка, 63 года: сахарный диабет, прогрессирующая дыхательная недостаточность;— пациентка, 84 года: мелкоочаговый кардиосклероз, гипертоническая болезнь;— пациентка, 83 года: инфаркт головного мозга, сахарный диабет;— пациентка, 68 лет: гипертрофический стеноз, хроническая сердечная недостаточность.2700 доз вакциныВ Челябинскую область поступила очередная партия вакцин против коронавируса. На этот раз областной аптечный склад пополнился на 2700 доз «Гам-Ковид-Вак». В общей сложности регион получил 6400 вакцин.— Препарат направят в больницы более 30 городов Челябинской области, — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области. — Сейчас региональный минздрав определяет полный перечень больниц.Напомним, в первую очередь прививку делаю медработникам, педагогам, соцработникам и полицейским, так как они входят в группу риска. Кстати, губернатор Челябинской области Алексей Текслер отказался прививаться дефицитной вакциной от коронавируса и объяснил, почему.Именитые спортсмены приехали на чемпионат России по фигурному катаниюЧемпионат России оп фигурному катанию — крупное событие, которое проводят в Челябинске, несмотря на пандемию коронавируса. Накануне в город прибыли еще два титулованных спортсмена Алексей Ягудин и Илья Авербух, чтобы комментировать выступления фигуристов.А вот заслуженный тренер Татьяна Тарасова поездку отменила. Поэтому Алексей Ягудин провел виртуальную экскурсию по закулисью.— Арена «Трактор» красавица! Вот здесь наша комментаторская позиция. Сейчас будет небольшая экскурсия в закулисье. А это комнатка для комментаторов, — сказал Алексей Ягудин. — Единственный, конечно, минус сегодняшнего дня это ваше отсутствие, Татьяна Анатольевна. Вы не в Челябинске, но вы всегда с нами!На работу в МФЦ приняли промоботаВ МФЦ Челябинска, расположенный на улице Труда, на работу приняли робота Promobot. Теперь он консультирует посетителей, помогает отсканировать документы и предварительно оформлять услуги. Идея нанять электронного помощника пришла во время пандемии коронавируса. Такое решение приняли, думая о безопасности и здоровье людей.— Появился по программе «Челябинск — город инноваций». Мы посмотрим, насколько эффективно он будет работать и, возможно, у него появятся коллеги, — рассказал заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков. — У нас нет цели заменять сотрудников на роботов. Это просто помощь к уже имеющимся инструментам МФЦ.Кстати, у нового сотрудника МФЦ еще нет имени. Челябинцы самостяльно решат, как назвать робота. Варианты до 21 января можно присылать на электронную почту pr@mfc74.ru с пометкой в теме письма «Имя для робота». Автор лучшего варианта получит приз от МФЦ. Итоги подведут 27 января.Школьники поздравили врачей у стен больницыВрачей районной больницы села Миасское поздравили с Новым годом. Ученики школы № 1 устроили представление прямо под окнами медучреждения. Так педагоги и дети хотели поблагодарить медработников за их усилия в пандемию коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.— В Новый год всем хочется праздника, тепла, душевного внимания и добрых слов, а особенно медицинским сотрудникам, многие из которых праздничные дни проведут на работе. Врачам — легких дежурств, пациентам — скорейшего выздоровления! — сказала Светлана Маклакова, заместитель директора школы № 1.Чтобы врачи и медперсонал не забывали о новогоднем поздравлении, школьники украсили елку рядом с больницей своими игрушками.— Мы безумно благодарны организаторам за чудесное выступление, дети были на высоте. Умнички! Позитивный подарок перед Новым годом, и нашим пациентам понравилось, — поблагодарила детей и преподавателей сотрудник районной больницы села Миасское Елена Харитонова.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 26 декабря 2020 г.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru