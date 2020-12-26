В Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до 24 января. Соответствующее постановление правительства Челябинской области принято опубликовано на официальном портале правовой информации.— Внести в абзац первый пункта 16 распоряжения правительства Челябинской области «О введении режима повышенной готовности» изменение, дополнив его после слов «27 декабря 2020 года» словами «с 28 декабря по 31 декабря 2020 года, с 11 по 24 января 2021 года», — говорится в документе.В минувший четверг, 24 декабря, у губернатора Челябинской области Алексея Текслера на большой итоговой пресс-конференции спрашивали о продлении ограничительных мер. Тогда глава региона сказал, что режим бессрочный, а его продление касается, в первую очередь, категории людей старше 65 лет, чтобы они могли продлевать больничные листы.— Мы не планируем ужесточать ограничения. Сейчас режим ограничения оптимальный. Мы рассчитываем, что успешно пройдем новогодние праздники, но у меня лично есть небольшое беспокойство. Я обращаюсь к жителям Челябинской области ответственно отнестись к своему здоровью в дни праздников, — добавил Текслер.Правила режима повышенной готовности в Челябинской областиВ регионе разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.В Челябинской области за сутки зарегистрировали 316 новых случаев коронавируса. Среди зараженных — двое детей. Умерли 15 человек. С начала пандемии число заболевших достигло 34 591.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru