Пандемия коронавируса не дает Челябинской области расслабляться. Новые заражения и смерти, в том числе выдающихся врачей. К ужесточению карантинных мер это не приводит, но режим повышенной готовности до 24 января губернатор Алексей Текслер все-таки продлил, а в больницах планируют привлечь на помощь медиков искусственный интеллект (он выявляет признаки COVID-19 на снимках КТ за считанные минуты). Подробности — в материале.Новые зараженияВ Челябинской области, данным регионального минздрава, за сутки зарегистрировали 316 новых случаев COVID-19, в том числе положительные тесты на коронавирус выявили у двух детей. Общее число зараженных с начала пандемии в Челябинской области достигло 34 591.Скончались 15 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались девять пациентов. Это пять мужчин (68, 78, 88 лет, 71 и 91 год) и четыре женщины (65, 70, 75 и 85 лет).Причиной смерти остальных стали другие заболевания. Самому молодому — 40 лет, и он умер от казеозной пневмонии и декомпенсированного легочного сердца. 51-летний пациент ушел из жизни из-за ВИЧ-инфекции и туберкулеза легких, течение коронавируса у 64-летнего мужчины усугубили сахарный диабет и ишемический инфаркт головного мозга, у 65-летнего — острый панкреатит и постинфарктный кардиосклероз, у 71-летнего — гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и хроническая сердечная недостаточность. 75-летняя женщина умерла от сахарного диабета и постинфарктного кардиосклероза.Больничные палаты при этом покинули 146 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 21 357 человек. Под присмотром врачей остаются 11 964 зараженных.Смерть врачаЕще одной жертвой коронавируса стала врач-гинеколог Светлана Скрыпкина. Ей было 64 года.— Светлана Скрыпкина скончалась от коронавирусной инфекции, — сообщили в профсоюзе медработников Челябинской области. — Светлана Николаевна — врач от Бога, акушер-гинеколог, проработавшая более 30 лет в клинике ЮУГМУ. Ее запомнят, как профессионала своего дела, жизнерадостного, чуткого и отзывчивого человека, верного друга и терпеливого наставника.Губернатор продлил карантинГубернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, до 24 января. Но ужесточать карантинные меры не стал.— Внести в абзац первый пункта 16 распоряжения правительства Челябинской области «О введении режима повышенной готовности» изменение, дополнив его после слов «27 декабря 2020 года» словами «с 28 декабря по 31 декабря 2020 года, с 11 по 24 января 2021 года», — говорится в документе.Искусственный интеллект для больницВ Челябинской области анализировать снимки компьютерной томографии (КТ) доверят искусственному интеллекту. Его возможности с августа по сентябрь тестировали на базе клиники ЮУГМУ и областной клинической больницы №3. За это время он провел более 1000 исследований, успешно выявлял признаки COVID-19, затемнения в легких, расширения аорты и другие проявления заболеваний.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 27 декабря 2020 года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru