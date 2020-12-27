Власти Челябинской области проверят информацию о корпоративе сотрудников администрации Верхнего Уфалея. Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе губернатора.— Организована проверка, нужно разобраться в обстоятельствах. В случае подтверждения информации будут выводы, — заявил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь. — В понедельник будут объяснительные, разберем ситуацию на оперативном штабе. Тогда и будет понятно по выводам.Как стало известно, в пятницу вечером был проведен рейд по заведениям Верхнего Уфалея и полицейские пресекли проведение корпоратива местной мэрии. По информации КП-Челябинск, мероприятие с чиновниками действительно было.В ГУ МВД по Челябинской области ситуацию не комментируют, добавляя, что информацию о рейдах обнародует администрация города. В пресс-службе администрации Верхнего Уфалея на сообщения журналистов не ответили. Мы направим официальный запрос. В заведении, где проводился корпоратив так же на звонки не отвечают.Обновлено. В мэрии Верхнего Уфалея КП-Челябинск сообщили, что информация о корпоративе недостоверная и сотрудников администрации в заведении не было.— Если информация о корпоративе подтвердится, в понедельник «Созвездие» будет жестко наказано за нарушение режима. Также узнаем, кто распространяет недостоверную информацию, — прокомментировала пресс-секретарь администрации Верхнего Уфалея Наталья Егорова.Напомним, в Челябинской области запрещены развлекательные программы и работа заведений общепита ночью. Режим повышенной готовности продлен до 11 января 2021 года. В конце ноября в Челябинске разразился скандал с участием депутата Центрального райсовета Марселя Хазиева. Полиция нагрянула в ночной клуб на закрытую вечеринку с его участием. Клубу грозит закрытие, а самому депутату — штраф за отсутствие маски.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru