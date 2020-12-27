Каждый день мы слышим о новых случаях заражения коронавирусом в Челябинске. Он никак не желает уступать свои позиции. Но сегодня не только о грустном. В Челябинске завершился Чемпионат России по фигурному катанию и победительницей в короткой и произвольной программах стала фигуристка Анна Щербакова. Сложно представить, что она совсем недавно перенесла COVID-19, но все равно победила. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 27 декабря 2020 годаВ сводке снова ребенокВ Челябинской области, данным регионального минздрава, за сутки зарегистрировали 311 новых случаев COVID-19, в том числе положительные тесты на коронавирус выявили у одного школьник. Общее число зараженных с начала пандемии в Челябинской области достигло 34 902 человек.За прошедшие сутки выписаны 89 человек. Всего 21 446 пациентов побороли болезнь. Умерли 14 человек. Девять из них от коронавируса: женщина 64 лет и восемь мужчин (58, 67, 78, 67, 84, 80, 77, 60 лет).От других причин скончались четыре пациента с коронавирусом:— женщина, 81 год, сахарный диабет, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;— женщина 82 лет, инфаркт, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;— женщина 69 лет, атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь;— мужчина 60 лет, алкогольный цирроз печени, атеросклероз коронарных артерий;Флешмоб с масками на глазахВ заключительный день Чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске золотые медали в парном катании завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, став уже трехкратными чемпионами России. Евгения Тарасова посетовала, что из-за отмены соревнований у них это всего лишь второй старт в этом сезоне. Но предъявление теста ПЦР перед соревнованиями — правильная мера. По ее мнению, заставлять спортсменов ставить вакцину для участия в турнирах — это неправильно. Но если вдруг до этого дойдет, то Евгения сказала, что готова пройти и эту процедуру.А под конец турнира «парники» в микс-зоне устроили флешмоб с санитарными масками, нацепив их на... глаза.Пир во время чумыОбласть взбудоражена . Как же так, в Челябинской области запрещены корпоративны, а они пируют! Речь идет об истории в Верхнем Уфалее. Появилась неофициальная информация, что сотрудники мэрии устроили в пятницу корпоратив, но его прервали сотрудники полиции. В мэрии же Верхнего Уфалея утверждают, что никого из их сотрудников там не было.Официально информацию озвучат после выяснения обстоятельств. Проверка из оперштаба будет, когда начнется рабочая неделя.Чемпионка вопреки коронавирусуАнна Щербакова стала лучшей в короткой и произвольной программах Чемпионата России по фигурному катанию. Она призналась, что ее отговаривали от участия в соревнованиях.— Это была первая моя произвольная программа за долгое время. Режим ограничений, отмена турниров, потом болезнь. Я счастлива, что у меня все получилось. Мои надежды оправдались. Меня отговаривали. Даже накануне произвольной программы предлагали сняться из-за недавно перенесенного коронавируса, отговаривали… Да, утром на тренировке у меня не все получалось. Но я приучила себя не думать о плохом. Сегодня после победы я уже 10 раз и порадовалась и поплакала. Столько эмоций после этого чемпионата, — поделилась обладательница золотой медали.Смогли увидеть и любимицу многих челябинцев Евгению Медведеву. На ней коронавирус сказался сильнее — дал осложнения на спину. Но несмотря на это 21-летняя Евгения Медведева прилетела в столицу Южного Урала. В последний день в показательных выступлениях двукратная чемпионка мира и Европы, дважды призерка Олимпийских игр вышла на лед, откатав программу под «Эхо любви» в исполнении Анны Герман на слова Роберта Рождественского.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 28 декабря 2020 года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru