Накануне на 97 году жизни умер старейший банкир Челябинской области Михаил Братишкин. Об этом сообщили в пресс-службе «Челиндбанка», генеральным директором которого он являлся.— Уход из жизни Михаила Иванович Братишкина — невосполнимая потеря, — сообщили в пресс-службе ПАО «Челиндбанк». — Совет директоров, Правление и весь коллектив глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования семье и близким.Когда Михаилу было 17 лет, он ушел на фронт, где служил механиком в авиационном полку. Позже воевал в 9 отдельной гвардейской эскадрилье, а незадолго до окончания войны получил серьезное ранение. Вернувшись с войны, мужчина устроился работать инкассатором в Литве, заочно поступив в финансовый институт. Судьба занесла его в Челябинскую область в 1964 году, когда он возглавил региональную контору Госбанка. В 1990 году он стал одним из основателей «Челиндбанка» и возглавлял его до конца своих дней.Михаил Иванович рассказывал, что в банковскую систему попал абсолютно случайно — инкассация стала для него единственной возможностью устроиться после войны. Банковскому делу он посвятил 73 года своей жизни.В середине декабря временным генеральным директором банка выбрали Ольгу Менщикову. До этого она была первым заместителем Михаила Братишкина, ей принадлежат 0,005% уставного капитала и акций банка.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru