25 декабря в конференц-зале Законодательного Собрания Челябинской области состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросу дефицита медицинских кадров в системе здравоохранения Челябинской области.С докладами на заседании рабочей группы выступили: министр здравоохранения Челябинской области Ю.А. Семенов, ректор Южно-Уральского Медицинского Университета (ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России) И.А. Волчегорский. Министерство здравоохранения представило актуализированную информацию о численности медицинских работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в разрезе специальностей.Согласно предоставленным данным количество принятых в медицинские учреждения сотрудников равно количеству сотрудников, покинувших отрасль. Тем не менее, существующий и нарастающий дефицит медицинских кадров отметили в своих выступлениях И.А. Волчегорский и Л.А.Землянская, руководитель территориального органа федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Челябинской области. Было предложено детально проанализировать складывающуюся ситуацию и разработать меры поддержки, в том числе профессиональной, социальной и психологической.— Как показывает практика, все другие проблемы, которые есть в здравоохранении, и они животрепещущие, как например средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, которые мы здесь обсуждали и каким-то образом решали… Эти проблемы серьезные, но решаемые. Самая большая проблема — это дефицит кадров, — отметила Л.А.Землянская.С.В. Фирстов, депутат, руководитель фракции «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ» в Законодательном Собрании Челябинской области обратил особое внимание на, представленную Министерством здравоохранения области и подтвержденную участниками первой региональной конференции Общества врачей России, информацию о том, что 75% специалистов, покинувших отрасль, уходят по собственному желанию, причиной тому часто являются сложные взаимоотношения с главными врачами медицинских организаций. При среднестатистических цифрах дефицита врачей наблюдается заметный переизбыток врачей одних специальностей и острая нехватка других. В этой связи были высказаны следующие предложения: наладить взаимодействие с главными врачами, с главными внештатными специалистами, а также настроить и поддерживать диалог главных врачей медицинских организаций с медицинскими образовательными учреждениями. В завершении было озвучено предложение комитету по социальной политике Законодательного Собрания Челябинской области выехать на рабочую встречу в новую инфекционную больницу в Малой Сосновке, на которую из бюджета потрачено 2, 5 миллиарда рублей и планируется потратить еще. Предложение было поддержано руководителем комитета С.Н. Буяковым и членами рабочей группы.— Рабочая группа сегодня прошла, на мой взгляд, продуктивно, в настоящем, живом диалоге мы смогли обсудить острую на сегодняшний день проблему дефицита медицинских кадров. Те сведения, которые мы поучили сегодня, не вполне достаточны, очень важно рассмотреть этот вопрос в разрезе конкретных специальностей, мы дополнительно направим такой запрос. В регионе на сегодняшний день нехватка, например, инфекционистов, анестезиологов.Это при заметном переизбытке врачей других специальностей. Поэтому здесь важно рассмотреть ситуацию комплексно. Ректор Южно-Уральского медицинского Университета сегодня озвучил, на мой взгляд, ужасающие цифры: из целевого набора выпуска 2020 года в первичном звене было трудоустроено лишь 20% специалистов. Это означает, что 80% выпускников, имеющих приоритетное право при поступлении и обучавшихся за счет бюджетных средств, не пришли работать в те территории, от которых получали направление. В выпуске 2019 года эта цифра была еще меньше. Мы понимаем, что подходить к решению проблемы нужно со всех сторон — необходимо наладить диалог главных врачей и нашего медицинского вуза, главных внештатных специалистов, главных врачей и рядовых сотрудников. Конечно, все обозначенные проблемы необходимо решать не только на уровне чиновников из министерств и ведомств, а активно сотрудничать с профессиональными медицинскими общественными организациями. Сегодня в недостаточной мере реализуются программы социальной поддержки молодых специалистов на местах, есть определенные проблемы с уровнем заработный платы отдельных категорий врачей, среднего и младшего медицинского персонала, поэтому на уровне Законодательного Собрания принято решение провести мониторинг заработных плат медицинских работников на местах. К нам, в общественную приемную регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» регулярно поступают жалобы на нехватку врачей в новом ковидном госпитале в Малой Сосновке, по нашей инициативе депутаты, входящие в состав рабочей группы, планируют выезд в эту больницу, чтобы ознакомится с ситуацией на месте, — прокомментировал итоги заседания рабочей группы Степан Фирстов.Партнерский материал.