Во дворе дома № 44 по улице Звенигородской на спортивной площадке установили турники. Эта новость была бы рядовой, если бы не одно но: их установили посреди уже существующей баскетбольной площадки, прямо напротив кольца.«Новогодний идиотизм» — так охарактеризовал ситуацию читатель КП, живущий неподалеку. Он возмутился такому необычному «подарку», а особенно тому факту, что рядом с баскетбольной площадкой пустует место, которое идеально подойдет под эти самые турники.— Дело сделано, за восемь часов кропотливого труда баскетбольная площадка в летнее время и каток в зимнее — уничтожены. Что поделаешь, приказ администрации, — рассказал челябинец на видео. — Наверное, без турника мы были несчастливы, а теперь будем счастливы, тем более, что он установлен прямо напротив щита с баскетбольной корзиной.— Кто проиграл, тот подтягивается, — шутит еще один житель.Возможно, это такой тренажер для баскетболистов, ведь им наверняка надоело забрасывать мяч в кольцо без препятствий. Была бы у Майкла Джордана такая тренировочная арена, он бы завоевал вдвое больше наград. Да и любители турничков теперь могут с раскачки забивать сверху — такое поле для вдохновения открылось.Мы связались с администрацией Курчатовского района, чтобы выяснить, что это за спортивное ноу-хау. Там нам рассказали, что ответственность за установку турников несет управляющая компания «Форт».— В управляющей компании нам объяснили, что сами жители просили поставить эти турники, было собрано много подписей, проект одобрен, — рассказала пресс-секретарь администрации Курчатовского района Диана Альмухаметова. — По словам представителя УК, баскетбольная площадка не используется по назначению, там даже нет асфальта, а те, кому нужен баскетбол, ходят в соседние дворы.Изредка дети играют на одно кольцо, которое и оставили без препятствий. Другого места для турников не нашлось, поскольку вся остальная территория занята, проект давно расписан, и идеально подходящий пустырь — тоже. Будем надеяться, что на нем не появится одинокое баскетбольное кольцо, а во дворе не будет войны за площадку, ведь сторонники турничков и баскетболисты теперь фактически схлестнулись в одном месте. Тот случай, когда попросил у Деда Мороза спортивную площадку, но плохо себя вел.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru